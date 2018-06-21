​Пошлины Евросоюза на товары из США вступают в силу 22 июня

Пошлины коснутся импорта на общую стоимость в два миллиарда восемьсот миллионов евро.

В «чёрный список» ответа Евросоюза Вашингтону попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные, а также и другие товары. В частности, виски и джинсы. Напомним, в марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, но страны ЕС получили отсрочку. С июня пошлины вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развёртыванию полномасштабной торговой войны.