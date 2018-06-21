Уважаемые абоненты — потребители газа!

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22.06.2018 — Разное | Раёны весник
В связи с проведением Червенским РГС работ по заключению договоров на поставку населению сжиженного газа в 50-литровых баллонах, просим с 9 по 25 июля посетить газоснабжающую организацию для заключения договоров. При себе иметь личный паспорт, паспорт на дом либо свидетельство о государаственной регистрации и технический паспорт на газобаллонную установку.
Григорий ВОРОНЬКО, начальник Червенского РГС
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В связи с проведением Червенским РГС работ по заключению договоров на поставку населению сжиженного газа в 50-литровых баллонах, просим с 9 по 25 июля посетить...
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