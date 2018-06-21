Уважаемые абоненты — потребители газа!

В связи с проведением Червенским РГС работ по заключению договоров на поставку населению сжиженного газа в 50-литровых баллонах, просим с 9 по 25 июля посетить газоснабжающую организацию для заключения договоров. При себе иметь личный паспорт, паспорт на дом либо свидетельство о государаственной регистрации и технический паспорт на газобаллонную установку.

Григорий ВОРОНЬКО, начальник Червенского РГС