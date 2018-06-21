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Уважаемые абоненты — потребители газа!

22.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Уважаемые абоненты — потребители газа!В связи с проведением Червенским РГС работ по заключению договоров на поставку населению сжиженного газа в 50-литровых баллонах, просим с 9 по 25 июля посетить газоснабжающую организацию для заключения договоров. При себе иметь личный паспорт, паспорт на дом либо свидетельство о государаственной регистрации и технический паспорт на газобаллонную установку.

Григорий ВОРОНЬКО, начальник Червенского РГС

 
 
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В связи с проведением Червенским РГС работ по заключению договоров на поставку населению сжиженного газа в 50-литровых баллонах, просим с 9 по 25 июля посетить...
 
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