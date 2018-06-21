Официальный сайт II Европейских игр обновлен ровно за год до старта соревнований

Официальный сайт II Европейских игр обновлен ровно за год до старта масштабного спортивного события, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции Европейских игр.



Ход подготовки к соревнованиям, успехи белорусских спортсменов, подробная программа соревнований, информация о спортивных объектах, проводимых в преддверии Европейских игр конкурсов, самые яркие фото- и видеоматериалы, отражающие атмосферу предстоящего спортивного праздника — все это любители спорта могут найти на www.minsk2019.by .

«Благодаря внесенным обновлениям сайт станет более доступным и простым в использовании. Уже сейчас пользователи по всему миру могут оценить произошедшие изменения в дизайне и увеличенную информативность ресурса. Новый ресурс расскажет не только о спортивной составляющей Европейских игр, но и презентует туристический потенциал нашей страны. Отмечу, что произошедшие изменения — далеко не последние: впереди еще создание полноценной мобильной версии и мобильного приложения. Безусловно, некоторые рубрики еще находятся в стадии доработки, однако уже сейчас сайт является функциональным ресурсом, способным удовлетворить интерес к самому масштабному в истории нашей страны спортивному событию, представляя пользователям всю доступную на данный момент информацию», — рассказал менеджер по коммуникациям и СМИ дирекции Алексей Богданович.

Новую версию сайта дирекция II Европейских игр разработала совместно с компанией Synesis Sport, являющейся официальным разработчиком программно-технического блока Европейских игр-2019. «Разрабатывая официальный портал Европейских игр — 2019, мы стремились сделать его стильным, стабильным, удобным и функциональным. В прогнозах большой интерес к мероприятию, поэтому, какое бы число пользователей одновременно не находилось на сайте, он должен работать устойчиво, не выдавать ошибок и быть доступным. То есть ничто не должно отвлекать от главного — поиска и получения необходимой информации и комфортного пребывания, — отметила руководитель направления «Интернет-сервисы» в Synesis Sport Юлия Горелик. — Согласно стратегии, попадая на www.minsk2019.by, пользователь видит полное расписание турнира и ключевые события дня, описание спортивных объектов и подробные маршруты к ним, видео и фоторепортажи. При желании можно запланировать экскурсию, выбрав подходящий для себя гайд, купить сувенирную продукцию и узнать больше о любимых спортсменах. Эта функция будет развиваться постепенно, по мере приближения события. А за год до Евроигр основные задачи портала — быть источником новостей и инструментом продвижения. Их он и выполняет прямо сейчас».

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

БЕЛТА