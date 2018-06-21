Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко на обновленном стадионе «Динамо» в Минске запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, который пройдут в Беларуси в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.



Глава государства нажал на кнопку, после чего на светодиодных экранах начался обратный отсчет времени до старта церемонии открытия II Европейских игр. Запуск сопровождался пиротехническим эффектом в небе и в чаше стадиона.

Как отметил в своем выступлении Александр Лукашенко, в 2019 году стадион станет сердцем II Европейских игр — грандиозного события для Беларуси и всей мировой общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.

Эксперты Европейских олимпийских комитетов высоко оценили готовность Минска за год до старта состязаний. Программа соревнований предстоящего форума практически сформирована. Будут разыграны более 200 комплектов наград, а соревнования по 10 видам спорта будут отборочными на Олимпийские игры в Токио.

БЕЛТА