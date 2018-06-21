ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр

22.06.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко на обновленном стадионе «Динамо» в Минске запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, который пройдут в Беларуси в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр
Глава государства нажал на кнопку, после чего на светодиодных экранах начался обратный отсчет времени до старта церемонии открытия II Европейских игр. Запуск сопровождался пиротехническим эффектом в небе и в чаше стадиона.

Как отметил в своем выступлении Александр Лукашенко, в 2019 году стадион станет сердцем II Европейских игр — грандиозного события для Беларуси и всей мировой общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.

Эксперты Европейских олимпийских комитетов высоко оценили готовность Минска за год до старта состязаний. Программа соревнований предстоящего форума практически сформирована. Будут разыграны более 200 комплектов наград, а соревнования по 10 видам спорта будут отборочными на Олимпийские игры в Токио.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко на обновленном стадионе «Динамо» в Минске запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Пошлины Евросоюза на товары из США вступают в силу 22 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Чырвоны Кастрычнiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Прамень
Раёны весник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика