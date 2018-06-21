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ЧМ по футболу-2018: три матча пройдут 22 июня
На чемпионате мира по футболу – девятый игровой день! В программе – три матча. Бразилия сыграет против Коста-Рики.
На поле «Волгоград Арены» выйдут представители Нигерии и Исландии. Также болельщики в ожидании встречи между сборными Сербии и Швейцарии. А места в плей-офф уже гарантировали себе сборные России, Уругвая и Франции.
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Бразилия сыграет против Коста-Рики.
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