​ЧМ по футболу-2018: три матча пройдут 22 июня

На чемпионате мира по футболу – девятый игровой день! В программе – три матча. Бразилия сыграет против Коста-Рики.

На поле «Волгоград Арены» выйдут представители Нигерии и Исландии. Также болельщики в ожидании встречи между сборными Сербии и Швейцарии. А места в плей-офф уже гарантировали себе сборные России, Уругвая и Франции.