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​ЧМ по футболу-2018: три матча пройдут 22 июня

22.06.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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На чемпионате мира по футболу – девятый игровой день! В программе – три матча. Бразилия сыграет против Коста-Рики. 

На поле «Волгоград Арены» выйдут представители Нигерии и Исландии. Также болельщики в ожидании встречи между сборными Сербии и Швейцарии. А места в плей-офф уже гарантировали себе сборные России, Уругвая и Франции.

 
 
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Бразилия сыграет против Коста-Рики.
 
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