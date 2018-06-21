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Рулька, капуста и много специй. Готовим чешское блюдо вепрове колено на видео
Каждый год в одну из последних пятниц июня в чешском городке Чески Крумлов (Český Krumlov) проходит «Праздник пятилепестковой розы» — красочный средневековый карнавал. Горожане и приезжие переодеваются в костюмы рыцарей, прекрасных дам, торговцев, монахов и переносятся на сотни лет назад. Естественно, неотъемлемая часть фестиваля — гастрономическая. Одно из традиционных чешских блюд, которое можно попробовать во время празднования — вепрове колено. Именно его мы и решили приготовить вместе с гипермаркетом
Видео процесса приготовления:
По традиции для начала отправляемся на закупки вместе с поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко.
— В первую очередь стоит выбрать основу нашего блюда — свиную рульку, — говорит повар. — Особых секретов здесь нет, отдавайте предпочтение любому понравившемуся куску. Оно в любом случае пройдет двухчасовую термическую обработку, так что переживать за качество мяса не стоит. Главное, чтобы оно выглядело свежим и не было обветреным. Единственный важный момент — не перебарщивайте с размерами. Крупную рульку не так просто разместить даже в объемной кастрюле, а учитывая, что варится она в пиве, это может потребовать дополнительных расходов. Всегда можно разрубить мясо на несколько частей, но тогда блюдо не будет выглядеть аутентично.
— Гарнир — такая же важная часть этого блюда, как и мясо. Поэтому выбирайте квашеную капусту очень придирчиво. Мы ее дополнительно протушим, так что капуста должна быть свежей, хрустящей — старая на сковороде превратится в кашу. Вариант с клюквой допускается, но я бы остановился на традиционной. Вот эта вполне подойдет, — указывает на один из мармитов Андрей Жичко.
— Обычно мы не заостряем внимание на выборе овощей, но здесь мне кажется нужным сказать несколько слов, — говорит повар, останавливаясь у стенда со свежей зеленью. — Дело в том, что в Беларуси сельдерей вообще не так часто употребляют в пищу, а про существование такого ингредиента, как корень сельдерея, многие вообще не в курсе. Выглядит он не очень аппетитно, однако для «вепрова колена» очень важен. Отдавайте предпочтение крупным корнеплодам — для варки этого ингредиента его потребуется много.
Приготовление:
Заливаем рульку пивом, ставим на большой огонь.
Пока рулька закипает, готовим овощи.
Сначала нарезаем корень сельдерея.
Затем мелко режем лук.
Потом морковь.
И чеснок.
Снимаем с закипающей рульки пену.
И добавляем овощи.
Всыпаем специи.
Солим, перемешиваем и оставляем вариться на медленном огне на два часа под крышкой. После первого часа можно перевернуть рульку обратной стороной.
Пока готовится рулька, делаем гарнир. Мелко режем лук.
И обжариваем его в масле на сковороде.
С капусты сливаем рассол и добавляем ее к луку.
Когда капуста начнет обжариваться, добавляем к ней бульон.
А затем тмин и кориандр.
Готовую рульку выкладываем на тарелку, даем немного остыть. Тем временем делаем соус, смешивая мед и горчицу.
Поливаем рульку соусом.
И отправляем на 30 минут в духовку при температуре 160 градусов.
Выкладываем рульку на тарелку, сервируем капустой. Вепрове колено готово!
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Продолжаем кулинарный проект "Новые традиции", в котором готовим блюда разных национальностей. На "Праздник пятилепестковой розы" готовим вепрове колено - древнее...
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