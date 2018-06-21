ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рулька, капуста и много специй. Готовим чешское блюдо вепрове колено на видео

22.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Каждый год в одну из последних пятниц июня в чешском городке Чески Крумлов (Český Krumlov) проходит «Праздник пятилепестковой розы» — красочный средневековый карнавал. Горожане и приезжие переодеваются в костюмы рыцарей, прекрасных дам, торговцев, монахов и переносятся на сотни лет назад. Естественно, неотъемлемая часть фестиваля — гастрономическая. Одно из традиционных чешских блюд, которое можно попробовать во время празднования — вепрове колено. Именно его мы и решили приготовить вместе с гипермаркетом «Корона» в проекте «Новые традиции».


Видео процесса приготовления:

По традиции для начала отправляемся на закупки вместе с поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко.


— В первую очередь стоит выбрать основу нашего блюда — свиную рульку, — говорит повар. — Особых секретов здесь нет, отдавайте предпочтение любому понравившемуся куску. Оно в любом случае пройдет двухчасовую термическую обработку, так что переживать за качество мяса не стоит. Главное, чтобы оно выглядело свежим и не было обветреным. Единственный важный момент — не перебарщивайте с размерами. Крупную рульку не так просто разместить даже в объемной кастрюле, а учитывая, что варится она в пиве, это может потребовать дополнительных расходов. Всегда можно разрубить мясо на несколько частей, но тогда блюдо не будет выглядеть аутентично.


— Гарнир — такая же важная часть этого блюда, как и мясо. Поэтому выбирайте квашеную капусту очень придирчиво. Мы ее дополнительно протушим, так что капуста должна быть свежей, хрустящей — старая на сковороде превратится в кашу. Вариант с клюквой допускается, но я бы остановился на традиционной. Вот эта вполне подойдет, — указывает на один из мармитов Андрей Жичко.


— Обычно мы не заостряем внимание на выборе овощей, но здесь мне кажется нужным сказать несколько слов, — говорит повар, останавливаясь у стенда со свежей зеленью. — Дело в том, что в Беларуси сельдерей вообще не так часто употребляют в пищу, а про существование такого ингредиента, как корень сельдерея, многие вообще не в курсе. Выглядит он не очень аппетитно, однако для «вепрова колена» очень важен. Отдавайте предпочтение крупным корнеплодам — для варки этого ингредиента его потребуется много.


Полный список ингредиентов:

Для блюда:

Свиная рулька — 1 шт.;

Темное пиво — 2 л;

Крупная морковь — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Корень сельдерея — 1 шт.;

Чеснок — 2-3 зубчика;

Специи: лавровый лист, гвоздика, душистый перец, тмин;

Соль — по вкусу.

Для гарнира:

Квашеная капуста — 1 кг;

Лук — 1 шт.;

Куриный бульон — 200 мл;

Растительное масло;

Специи: тмин, кориандр.

Для соуса:

Зерновая горчица — 1 ст.л.;

Мед — 1 ст.л.


Приготовление:

Заливаем рульку пивом, ставим на большой огонь.


Пока рулька закипает, готовим овощи.


Сначала нарезаем корень сельдерея.


Затем мелко режем лук.


Потом морковь.


И чеснок.


Снимаем с закипающей рульки пену.


И добавляем овощи.


Всыпаем специи.


Солим, перемешиваем и оставляем вариться на медленном огне на два часа под крышкой. После первого часа можно перевернуть рульку обратной стороной.


Пока готовится рулька, делаем гарнир. Мелко режем лук.


И обжариваем его в масле на сковороде.


С капусты сливаем рассол и добавляем ее к луку.


Когда капуста начнет обжариваться, добавляем к ней бульон.


А затем тмин и кориандр.


Готовую рульку выкладываем на тарелку, даем немного остыть. Тем временем делаем соус, смешивая мед и горчицу.


Поливаем рульку соусом.


И отправляем на 30 минут в духовку при температуре 160 градусов.


Выкладываем рульку на тарелку, сервируем капустой. Вепрове колено готово!


Партнер проекта:

«Корона» заботится о своих покупателях и радует специальными предложениями: по 4 июля во всех магазинах сети действуют выгодные цены на широкий ассортимент товаров, необходимых каждому в повседневной жизни. «Корона» – магазин приятных покупок!
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем кулинарный проект "Новые традиции", в котором готовим блюда разных национальностей. На "Праздник пятилепестковой розы" готовим вепрове колено - древнее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Средиземное море - кладбище иммигрантов? У берегов Ливии спасли более 400 мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика