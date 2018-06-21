5 сериалов для тех, кто вообще не смотрит сериалы

Не смотрели «Игру престолов» и даже не знаете, о чем сериал «Теория большого взрыва»? Сегодня вы наш человек. Для тех, кто никогда не смотрел никаких шоу по самым разным причинам мы нашли пятерку — аккурат чтобы начать. И помните: редакция выбирает только те сериалы, которые можно легально посмотреть на VOKA .

«Наследники» / Succession

Если уж начинать смотреть сериалы летом 2018-го, то с чего-то трендового и нового. Сейчас все только и говорят о «Наследниках» — стартовавшем в июне шоу о медиамагнатах, интригах бизнеса и гнильце в самых высших кругах. Над созданием сериала работали оскароносный Адам МакКей («Игра на понижение») и британский сценарист Джесси Армстронг («Черное зеркало», «Вице-президент»). Не ждите титра о том, что сериал основан на реальных событиях. Нет, семейство Рой — собирательный образ бизнесменов рубежа 20 и 21 века, а также их детей — тех, кто только становится у руля семейных корпораций. В язвительной манере «Наследники» пройдутся по традиционным американским семейным ценностям, крупному бизнесу и власти.

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«Молодой папа» / The Young Pope

Если для вас сериалы — что-то пустое и низкопробное, «Молодой папа» станет приятным исключением. Проект автора «Великой красоты» и «Молодости» итальянца Паоло Соррентино рассказывает не столько о дрязгах за великими стенами Ватикана, сколько о каждом из нас — вере внутри человека, о власти и умении ей распоряжаться, а еще о том, как быть супергероем, но оставаться человеком.

Для тех, кто поспешил списать «Молодого папу» со счетов за чрезмерное количество разговоров о религии, нужно оговориться. Соррентино снимает сериал о Папе Римском как о супергерое, подает ее в форме, близкой поклонникам современной поп-культуры. Он умело балансируем между тем, чтобы оставаться интересным зрителю, и рассказать о серьезных вещах типа кризиса сакральности в католической вере, китчевости ее обычаев или о тоталитарном главенстве американской культуры. При этом вы не сможете оторваться — до того это все мастерски сделано. В первом сезоне 8 серий, второй еще не вышел — найдите время на выходных и получите удовольствие.

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«Больница Никербокер» / The Knick

Еще пример для тех, кто считает сериалы пустой тратой времени. «Ник» — проект одного из самых талантливых режиссеров американского независимого кино — Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «11 друзей Оушена», «Удача Логана»). Разговор в сериале пойдет о выдающемся хирурге и по совместительству наркомане. А кроме того, о нахлынувшей волне миграции, коррупции, эпидемии, столкновении новаторов и ретроградов, о прогрессивном мышлении и силе гения. Все это уместится в два сезона, которые уже вышли и благополучно ждут, когда же у вас дойдут до них руки.

По настроению «Больница Никербокер» - мрачный экскурс в историю медицины задолго до «Скорой помощи» и «Доктора Хауса», когда знаний о человеке уже достаточно, а вот необходимых для прогресса открытий — нет. Отсюда литры бутафорской крови, шутки ниже пояса и атмосфера дремучего Средневековья в декорациях Нижнего Ист-Сайда.

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«Силиконовая долина» / Silicon Valley

Вы можете сказать, что не смотрите сериалы, потому что успешный айтишник и у вас вообще нет на них времени. И здесь мы найдем, что возразить: сериал «Силиконовая долина» смотрят все более-менее известные айтишники мира. Шесть сезонов комедии о жизни стартаперов, программистов, изобретателей приложений и бизнес-ангелах. Если вдруг вам не хватает этого на работе или (мало ли) вы думаете о работе даже отдыхая, обратите на «Силиконовую долину» внимание.

Профессиональное сообщество критиков также положительно отозвалось о сериале, а некоторые даже отметили, что это едва ли не самое точное высказывание на тему грустной жизни программистов. Любопытно и то, что почти у всего в сериале есть свой реальный прототип, так что игра в «угадай, откуда это» может стать неплохим дополнением к просмотру.

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«Наемник Куорри» / Quarry

Напоследок вариант для тех, кто все еще живет фильмами о Вьетнамской войне и добрым словом поминает только копполовский «Апокалипсис сегодня». Сюжет строится вокруг полковника Куорри, который только-только вернулся с войны во Вьетнаме, но в родном городе его встречают так себе — акциями протестов и тухлыми яйцами. Денег нет, жена поглядывает налево, общество презирает. Одно только остается что пойти в наемники.

Меланхоличное настроение здесь сменяется бытовой драмой, психологическая история подменяет детектив, в результате «Наемник Куорри» оборачивается притчей о печальном возвращении и новом этапе жизни на пустоши после пожара. Заброшенный в котлован жестокости и насилия, полковник выбирается оттуда живой и возвращается домой. Где все вроде бы так же: и бассейн не обмельчал, и жена все такая же стройная, да вот любимые пластинки не на месте. Сериал закончен на первом сезоне (так планировалось, не переживайте), так что он не займет у вас много времени.

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