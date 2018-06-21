Муки выбора идеального Porsche. Большой тест-драйв в честь 70-летия марки

Тест-драйв модельного ряда Porsche на обычных дорогах и скоростные заезды на гоночном треке Silesia Ring — отличная возможность разрешить извечный спор на тему, какой же Porsche является лучшим. Такую возможность компания предоставила журналистам в честь своего 70-летия. Мы выбрали там свой автомобиль мечты. И это было очень сложно.





Фестиваль скорости

8 июня 1948 года в Австрии был официально зарегистрирован первый автомобиль Porsche. На протяжении последующих десятилетий компания из Штутгарта превратилась из скромного мелкосерийного производителя во всемирно известный бренд, который выпускает одни из самых желанных автомобилей в мире. 911, Cayenne, Panamera — сегодня эти названия знает каждый мальчишка. И вряд ли найдется в мире водитель, который отказался бы проехаться за рулем одной — а лучше сразу нескольких — моделей Porsche. Компания устроила в честь 70-летия своих спорткаров серию глобальных праздничных мероприятий для поклонников, журналистов и клиентов по всему миру. И нам удалось побывать на одном из этих «фестивалей скорости», который прошел в окрестностях польского Вроцлава.

Мы недавно подробно рассказывали об истории Porsche, классических моделях и гоночных победах в нашем репортаже из музея Porsche в Штутгарте , так что сегодня сфокусируемся на современных моделях компании. Ведь и правда же интересно: к примеру, так ли крут 911, как о нем все говорят и пишут? Или вот еще один «вопрос на засыпку»: остался ли дух спорткаров в «больших» Porsche?





Раннее утро субботы, непривычно пустынная Рыночная площадь в самом центре старого Вроцлава. Вместо толп туристов нас встречает сказочная картина: на вековой брусчатке выстроились в ряд три десятка разноцветных Porsche всех моделей в самых разных исполнениях. Журналистов из стран СНГ, Балтии и Центральной Европы приехало в два раза больше — и, конечно же, все хотят себе машины «погорячее».

Поэтому всё решает бесстрастный жребий. Мы с коллегой из Грузии вытягиваем настоящий «джекпот»: три дорожных этапа нам предстоит по очереди проехать на 911 Carrera 4 GTS Cabriolet, Macan Turbo с пакетом Performance и 718 Boxster. Отличная солнечная погода, два авто со складной крышей и самый интересный SUV от Porsche в самой мощной версии — это просто праздник какой-то!













911. Это не автомобиль — любовь с первого взгляда. Точнее, с первой поездки. Да, классический дизайн 911 оставляет некоторых равнодушными — мол, слишком примитивно на фоне других моделей из высшей лиги. Понимание этого автомобиля приходит постепенно.





Садишься за руль и подмечаешь, что делать это гораздо удобнее, чем в том же Ferrari или Lamborghini — там каждый вход/выход больше похож на акробатический этюд. Кресла установлены непривычно низко, сидишь практически «на полу» с вытянутыми вперед ногами. Поворачиваешь рукоятку зажигания — естественно, слева от рулевой колонки — и из-за спины (как и положено настоящему спорткару) доносится характерный рык оппозитной «шестерки». Если вы хоть раз слышали этот клокочущий звук с сухой металлической хрипотцой, то уже никогда не перепутаете его ни с одним другим автомобилем.





Надпись 911 Carrera GTS на крышке капота означает, что у вас под правой ногой 450 лошадиных сил в сочетании с задним приводом и спортивной подвеской, позволяющие набрать первые 100 км/ч меньше чем за 4 секунды и разогнаться до максимальных 306 км/ч. Но гораздо больше впечатляет не динамика этого кабриолета, а комфорт. Под колесами — брусчатка старого города, которую сменяет далекий от идеала асфальт узких второстепенных дорог под Вроцлавом, а 911 катится по плохому покрытию с невозмутимостью каучукового мячика. Да, немного потряхивает — чай, не лимузин, но энергоемкости подвески позавидуют иные бюджетные седаны. Кроме того, на последнем поколении 911 появилась очень полезная опция — система подъема передней части кузова, которая позволяет легко перебраться через уложенного не по ГОСТу «спящего полицейского» или выехать из подземного гаража.





Кроме того, на мой взгляд, 911 Cabriolet — самый лучший Porsche (в сравнении с 911 Targa и 718 Boxster) без крыши. Аэродинамика проработана до мелочей, есть очень эффективная шторка на электроприводе, которая отлично защищает водителя и переднего пассажира от завихрений воздуха, дующего в макушки.





Пожалуй, главное в новом «девятьсот одиннадцатом» — его фантастическая управляемость. Ведь у этой модели «неправильная» заднемоторная компоновка — представьте себе молоток, который нужно заставить лететь рукояткой вперед. Но за прошедшие десятилетия инженеры Porsche научились настраивать 911 так, что машина способна безопасно «писать» повороты на скоростях, к которым обычный водитель даже не готов. Зато профессиональный драйвер обязательно оценит.





И чуть не забыл про безотказность. Во-первых, система Launch Control не имеет никаких ограничений по количеству быстрых стартов. Включай режим Sport Plus, выжимай левой ногой «тормоз», правой, резко — «газ», так же резко отпускай левую педаль и наслаждайся перегрузками. И так — хоть целый день подряд. Во-вторых, даже обычные чугунные тормозные диски на 911 не пасуют перед самыми экстремальными гоночными треками, не говоря уже об опциональных из карбона и керамики.

Porsche 911 — самый «универсальный» автомобиль из настоящих спорткаров. На нем можно с комфортом кататься хоть каждый день по городу, а в выходные поехать своим ходом на гоночный трек и в режиме «нон-стоп» штамповать новые рекорды круга.

Пришел черед снова меняться автомобилями — и вот он, «Porsche моей мечты». В базовом 718 Boxster есть всё, что нужно начинающему любителю Porsche. И даже больше.





Со сменой поколений и обретением индекса 718 семейство «Бокстеров» и «Кайманов» лишилось 6-цилиндровых оппозитных атмосферных моторов, получив взамен совершенно новые 4-цилиндровые «оппозитники». Кто-то будет скучать по «тому самому, фирменному звуку Porsche», и по-своему будет прав. Но только не я — новые турбированные моторы выдают не менее интересный саундтрек, который отлично подходит к образу этих классических двухместных спорткаров. Правда, для достижения максимального эффекта рекомендую дозаказать из опций спортивную выхлопную систему — она лучше всего раскрывает это низкочастотное «бу-бу-бу-бу», напоминающее легендарную Impreza WRX STi.





Что касается динамики, то тут всё в полном порядке. 300 лошадиных сил базового мотора хватает «выше крыши»: разгон с 0 до 100 км/ч занимает около 5 секунд. Для сравнения: всего на 0,5 секунды дольше, чем это делает базовый 370-сильный 911 Carrera. А едут модели 718 еще «вкуснее» — не зря в мире автоспорта среднемоторная компоновка считается идеалом. Так что остается только выбрать тип кузова. Тут дело вкуса: одним больше нравится летнее настроение родстера Boxster, другие предпочитают гоночный стиль купе Cayman.













Большие Porsche не для спорта?

Входной билет в мир Porsche обойдется в два раза дешевле, если выбрать «вседорожник» Macan. Среднеразмерный SUV уже успел стать новым бестселлером компании, и причина не только в его доступной (на фоне модельного ряда) стоимости. На самом деле Macan — отличный семейный автомобиль для тех, кто знает толк в управляемости.





Даже пересаживаясь в него из 911, ты продолжаешь ощущать и видеть вокруг себя всё то, к чему привык в хорошем спортивном авто от Porsche: строго, по-немецки эргономично и качественно собрано. При этом пять мест (окей, на задних сиденьях оптимально ездить вдвоем), большой багажник, высокий дорожный просвет и пневмоподвеска, которая действительно дает прочувствовать разницу в режимах. В «Комфорте» по-воздушному комфортно даже на больших 21-дюймовых колесах, а в «Спорте» хочется, чтобы эта извилистая дорога в холмах Силезии никогда не заканчивалась. Особенно когда едешь за рулем самой мощной версии Macan Turbo с пакетом Performance, который выжимает 440 «лошадей» из 3,6-литрового турбированного V6 и дает возможность разгоняться с места до «ста» за 4,4 секунды.



Чтобы стать владельцем Porsche, совсем необязательно уже владеть «газетами и пароходами». Если нужен автомобиль на все случаи жизни — попробуйте Macan. На роль второго (или третьего) автомобиля в гараже отлично подойдет новое семейство 718

Самые популярные модели Porsche — Cayenne и Panamera — уже давно не нуждаются в представлении. Кто-то скажет: да это «ненастоящие» Porsche! Простите, у вас гоночная лицензия FIA и 911 GT2 RS в гараже? Если нет, тогда просто попробуйте любую из этих моделей с надписью Turbo на двери багажника. В них спорта столько, что не каждый среднестатистический водитель сможет выдержать.

















Естественно, большие Porsche созданы не для трека — их родная стихия на бескрайних просторах скоростных автобанов. Кстати, обе модели недавно кардинально изменились, хоть в это и трудно поверить, глядя на хорошо знакомые очертания новых кузовов.

Если же заглянуть внутрь, становится очевидно, что в Porsche совершили небольшую революцию, наконец заменив россыпь кнопок на центральной консоли на сенсорное управление. Лишь один циферблат тахометра по центру панели приборов по-прежнему хранит традиции марки. Но самое важное: и Cayenne, и Panamera в новых поколениях отказались от излишне жестких (для наших реалий) настроек подвески и теперь радуют очень комфортным ходом. Не забывая при этом, какой герб красуется на их капотах. Так что с драйвом и эмоциями у них по-прежнему всё в полном порядке. Нужно больше подробностей? Читайте наши тест-драйвы нового Cayenne и Panamera .

Да, у Porsche почти готов ответ «Тесле» — уже в следующем году пойдет в серийное производство первый в истории компании электромобиль. Недавно и название объявили официально: Taycan. Инженеры обещают просторный четырехместный салон, 600-сильный электропривод, быструю зарядку и внушительный запас хода. Но так хочется продлить эпоху «теплых ламповых» автомобилей, на смену которым идут бездушные машины на автопилоте. Создатель самого первого Porsche Ферри Порше как-то сказал: «Самым последним автомобилем в истории человечества будет спортивный автомобиль». Крылатая фраза сейчас как нельзя кстати подходит к новой реальности: похоже, что самым последним автомобилем с двигателем внутреннего сгорания тоже будет спорткар. Так что на наш век еще хватит бензина и победного звука оппозитного мотора, раскрученного до «отсечки» на 9000 об/мин…

За кадром





Автодром Silesia Ring под Вроцлавом совсем свежий, построен в 2013 году. Это полноценный гоночный комплекс, интегрированный с небольшим действующим аэродромом, включает в себя трассу длиной 3,6 километра с интересной конфигурацией, 16 боксов для гоночных авто, пит-лейн, стартовую башню, трибуны. «Ринг» пользуется популярностью и у профессиональных гонщиков, и у любителей, которые собираются на «трек-дни».

В прошлом году здесь впервые прошли курсы Porsche Experience, организованные польским представительством марки для своих клиентов, а в 2018 году Silesia Ring был выбран для проведения регионального фестиваля «70 лет спорткаров Porsche». Гости — журналисты, клиенты и представители дилеров Porsche со всего региона плюс многочисленная команда польского «Клуба Porsche».





Программа фестиваля получилась очень насыщенная. Гоночный трек разделили на несколько секций: на одной соревновались в «драге» Porsche 911 Turbo S, на второй гости учились правильно маневрировать на 718 Cayman GTS. Часть трассы отдали под гоночные 911 GT3 Cup, на которых профессиональные пилоты катали всех желающих пассажирами.





На внедорожных секциях — естественно, новый Cayenne. С одной стороны — мини-полигон, имитирующий подъемы и спуски, боковые уклоны, а также бездорожье, где автомобили отлично справлялись с диагональным вывешиванием. С другой стороны — «раллийный» участок, где можно (и нужно) отключать систему стабилизации, чтобы как следует «дать угла» по раскисшему полю. Атмосферу «больших гонок» усиливали выставленные классические модели Porsche, палаточный городок для всех гостей и вечерний концерт Jamiroquai.