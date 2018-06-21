С чего начинал великий маэстро? В Риме показали первую работу да Винчи

Одну из самых ранних работ известного художника Леонардо да Винчи впервые показали общественности в Ассоциации иностранной прессы в Риме.



На полотне изображён архангел Гавриил. Как читают эксперты, портрет был написан, когда художнику было 18 лет. Автор всё ещё искал свой собственный стиль, но при этом следовал канонам портрета эпохи раннего Ренессанса.

В характерном стиле мастера таинственности да Винчи скрыл зашифрованную надпись под нижней губой архангела. Отмечается, что в тексте ребуса указывается на то, что художник наделил архангела собственными чертами лица.



