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День летнего солнцестояния отметили в легендарном Стоунхендже
Там посетители встретили рассвет, зарядились энергией и даже попытались войти в контакт с духами.
Это единственный день в году, когда прикоснуться к древним камням позволяют всем желающим. На этот раз таковых набралось около десяти тысяч человек. Все они провели у мистического памятника ночь, чтобы увидеть, как над горизонтом восходит солнце.
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Это единственный день в году, когда прикоснуться к древним камням позволяют всем желающим.
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