День летнего солнцестояния отметили в легендарном Стоунхендже

Там посетители встретили рассвет, зарядились энергией и даже попытались войти в контакт с духами.

Это единственный день в году, когда прикоснуться к древним камням позволяют всем желающим. На этот раз таковых набралось около десяти тысяч человек. Все они провели у мистического памятника ночь, чтобы увидеть, как над горизонтом восходит солнце.