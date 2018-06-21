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МАЗ приступил к производству партии автобусов с кондиционерами, системами видеонаблюдения и Wi-Fi
22.06.2018 09:15 — Разное | Ежедневник
До весны следующего года МАЗ произведет и поставит в Минск 375 новых автобусов различных модификаций. Эту партию уже производят.Сообщается, что все новые машины будут оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и информирования пассажиров, в том числе мониторами. Помимо этого, в автобусах установят приборы для автоматической оплаты проезда, а еще в салонах будет Wi-Fi. Все эти транспортные средства будут оснащены двигателями Mercedes-Benz экологического класса Евро-5, информирует
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До весны следующего года МАЗ произведет и поставит в Минск 375 новых автобусов различных модификаций. Эту партию уже производят.
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