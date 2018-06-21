



До весны следующего года МАЗ произведет и поставит в Минск 375 новых автобусов различных модификаций. Эту партию уже производят.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ приступил к производству партии автобусов с кондиционерами, системами видеонаблюдения и Wi-Fi До весны следующего года МАЗ произведет и поставит в Минск 375 новых автобусов различных модификаций. Эту партию уже производят.

Сообщается, что все новые машины будут оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и информирования пассажиров, в том числе мониторами. Помимо этого, в автобусах установят приборы для автоматической оплаты проезда, а еще в салонах будет Wi-Fi. Все эти транспортные средства будут оснащены двигателями Mercedes-Benz экологического класса Евро-5, информируетсо ссылкой на открытое акционерное общество.