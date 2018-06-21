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Белорусское кино участвует в конкурсе крупного фестиваля в Марселе

22.06.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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Лента примет участие в 29-м Международном кинофестивале в Марселе. В прошлом году фильм был назван лучшей игровой картиной в Национальном конкурсе ММКФ «Лістапад» и стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс кинодебютов «Молодость на марше».

Бывший учитель английского из маленького города разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему шанс помечтать.

Фильм рассказывает о жизни в Мозыре, где население составляет сто тысяч человек. Это город, где родилась Юлия и где живут ее родители — главные герои Анатолий и Оксана Шатун.

Сама режиссер, сценарист и продюсер окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Прикладная культурология». Живет в Минске и работает над новым кинопроектом, подробности о котором пока держит в секрете. «Завтра» — ее первый полнометражный фильм. На ММКФ «Лістапад» он также получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси «За создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества».

Международный кинофестиваль в Марселе пройдет с 10 по 16 июля. Он представит фильмы со всего мира. Для многих из них показ в конкурсной программе станет мировой или международной премьерой. Фильм «Завтра» на фестивале в Марселе будет представлен в новой, расширенной версии. Картина примет участие сразу в трех конкурсах: Международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR.

В Минске фильм выйдет в прокат в сентябре.

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Теги: Минск
 
 
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Фильм белоруски Юли Шатун "Завтра" ждет международная премьера
 
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