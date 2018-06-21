ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач-дерматовенеролог: есть кремы, которые оставляют пятна, но лучше защищают от солнца

22.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Врач-дерматовенеролог: есть кремы, которые оставляют пятна, но&nbsp;лучше защищают от&nbsp;солнца
ФАКТ. Если пренебрегать правилами загара и находиться долго на солнце, особенно с 11 до 16 часов, солнечных ожогов не избежать. Фото: Алесь Достанко
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Кожа летом страдает от солнца, высоких температур, пота. Как справиться с этими проблемами, рассказала Светлана Якубовская, врач-дерматовенеролог Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера.

Фото: Pixabay.com

Солнечные ожоги

Если пренебрегать правилами загара и находиться долго на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов, увеличивается риск ожогов.

Как лечить. Если всё же получился ожог, не стоит наносить на себя масла, сметану и кефир. Они не лечат. Следует применять средства с декспантенолом, которые продаются в аптеках. Идеально — в форме спрея и пены. Наносить 3−4 раза в день.

Хороший эффект обеспечат такие препараты, как Актовегин или Солкосерил в форме желе или геля. Применять первые 3−4 дня до 5−6 раз в день.

Хорошо принимать прохладный душ до 6 раз в день, пить больше жидкости — желательно обычной воды.

Если повышается температура, принять любое жаропонижающее, обезболивающее. Если уже совсем плохо, то лучше обратиться к врачу.

Как избежать. Применять солнцезащитные кремы с надписями «UVA» и «UVB». Если человек находится в черте города, на озере, даче, то фильтра SPF 30 вполне будет достаточно. На море, в горах лучше использовать крем с фильтром SPF 50. Он обеспечивает лучшую защиту.

Наносить крем надо за 15−20 минут до выхода на улицу. Сразу не надевать одежду, дать крему впитаться. На пляже крем надо обновлять каждые два часа — смывать остатки и наносить заново. На лицо надо наносить крем в объёме половина чайной ложки в два слоя.

Сейчас продаётся очень много солнцезащитных средств в виде спреев. У них есть недостаток: сложно определить количество, которое нанесли на тело. Лучше брать крем или лосьон.

Фото: Pixabay.com

Для детей, особенно с чувствительной кожей, рекомендую солнцезащиту с физическими фильтрами — оксидом цинка и диоксидом титана. Они не очень хорошо впитываются и придают белый оттенок коже, но лучше всего защищают от солнечных лучей.

Химические фильтры (октокрилен, авобензон, тиносорб, оксибензон, циннаматы) больше подходят взрослым. Есть мифы, что они проникают в кожу и вызывают рак. На самом деле это не так.

Аллергия на солнце

Её ещё называют солнечной крапивницей. Точная причина крапивницы не установлена. Она может беспокоить человека несколько лет, а потом исчезнуть. Возможно, это связано с гормональными изменениями.

Как выглядит. Солнечная крапивница проявляется так: практически сразу после воздействия солнца на открытых участках кожи появляются высыпания, это могут быть как пятна красного цвета, так и волдыри, появляется зуд.

Сыпь исчезает довольно быстро — в течение 30 минут, а вот покраснения держатся дольше — 2−3 часа. Постепенно кожа на открытых участках тела будто привыкает к солнцу и сыпь на ней перестаёт появляться, но зато её можно обнаружить уже на закрытых частях тела.

Как лечить. Лечат крапивницу антигистаминными препаратами.

Как избежать. Если ребёнок подвержен крапивнице, обязательно наносите солнцезащитный крем, одевайте в закрытую одежду и надевайте головной убор.

Фото: Pixabay.com

Потница

Потница — достаточно распространенная реакция кожи на жару, особенно у младенцев из-за несовершенной терморегуляции.

Как выглядит. Существует два вида потницы: кристальная и красная. Кристальная потница чаще появляется у младенцев на шее, голове, туловище в виде маленьких пузырьков с прозрачным содержимым и без покраснения вокруг. А вот красный вид потницы чаще появляется у детей постарше. Формируется в крупных складках, на шее в виде точек, мелких пузырьков с покраснением вокруг. В случаях присоединения вторичной инфекции пузырьки воспаляются и становятся жёлтыми.

Как лечить. Если потница всё равно появилась и есть ободок гиперемии, то надо:

  • на места покраснений, пузырьков наносим присыпку (с цинком);
  • если у малыша нет аллергии, то при купании в воду добавить отвар шалфея, зверобоя, календулы;
  • при отсутствии эффекта от перечисленных процедур можно наносить на участки с потницей цинковую мазь, тонким слоем Судокрем или Деситин, которые хорошо подсушивают.

Если улучшения нет, появились пузырьки с гноем, то лучше обратиться к педиатру или дерматологу.

Как избежать. Важно избегать перегрева, купать детей ежедневно, проводить младенцам воздушные ванны.

Солнечный лишай

Это совершенно безобидная сыпь на теле. Может появиться во влажном тёплом климате, а также при частом сильном потении. Может возникнуть в любом возрасте, но всё же чаще встречается у молодых мужчин.

Как выглядит:

  • пятна от розового до бледно-коричневого цвета со слегка шелушащейся поверхностью (особенно это заметно при поскабливании);
  • поражённые участки не загорают, поэтому пятна особенно становятся заметными (светлыми) после лета;
  • располагаются они чаще на туловище спереди и сзади, шее, руках, реже на других частях тела;
  • высыпания очень редко беспокоят, однако способны вызывать лёгкий зуд;
  • при смазывании пятен йодом, высыпания активно его впитывают и окрашиваются.

Как лечить:

  • применять противогрибковые мази — Кетоконазол, Клотримазол, Тербинафин и др.;
  • использовать противогрибковый шампунь с Кетоконазолом.

После терапии светлые участки постепенно восстановят свою пигментацию и выровняются по цвету.

Фото: Pixabay.com

Правила летнего ухода за кожей лица

Очищать. Утром и вечером обязательно, при необходимости в течение дня. Что касается пилингов, летом разрешено применять поверхностные пилинги с кислотами (молочная, яблочная, миндальная и др.), а также энзимные пилинги.

Тонизировать. Отдавайте предпочтение тоникам без спирта, не лосьонам. Можно применять в качестве тонизирующего средства обычную минеральную воду или термальную воду.

Увлажнять. Ваш дневной крем летом должен быть непременно с увлажняющим эффектом, содержать фильтр SPF. И хорошо, если в его составе будут антиоксиданты (гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, зелёный чай, витамин С, селен и др.). Маски для лица выбирать увлажняющие, при жирной и проблемной коже — маски с глиной. В течение дня для дополнительного увлажнения кожи отлично подойдёт термальная вода.

Защищать глаза. Отдаём предпочтение лёгким гелям и солнечным очкам, чтобы уберечь кожу вокруг глаз от нежелательных морщинок.

Рекомендую летом отказаться от:

  • глубоких пилингов, скрабов;
  • тональных кремов и компактных пудр, которые будут лишь забивать поры;
  • тяжёлых и плотных питательных дневных кремов;
  • средств с ретинолом и кислотами.

Про родинки и рак кожи рассказывал онколог Виталий Ошарин — почитать здесь.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФАКТ. Если пренебрегать правилами загара и находиться долго на солнце, особенно с 11 до 16 часов, солнечных ожогов не избежать. Фото: Алесь Достанко ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суботні вечар з задавальненнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика