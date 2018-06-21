Врач-дерматовенеролог: есть кремы, которые оставляют пятна, но лучше защищают от солнца



ФАКТ. Если пренебрегать правилами загара и находиться долго на солнце, особенно с 11 до 16 часов, солнечных ожогов не избежать. Фото: Алесь Достанко

Кожа летом страдает от солнца, высоких температур, пота. Как справиться с этими проблемами, рассказала Светлана Якубовская , врач-дерматовенеролог Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера. Фото: Pixabay.com

Солнечные ожоги

Если пренебрегать правилами загара и находиться долго на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов, увеличивается риск ожогов.

Как лечить. Если всё же получился ожог, не стоит наносить на себя масла, сметану и кефир. Они не лечат. Следует применять средства с декспантенолом, которые продаются в аптеках. Идеально — в форме спрея и пены. Наносить 3−4 раза в день.

Хороший эффект обеспечат такие препараты, как Актовегин или Солкосерил в форме желе или геля. Применять первые 3−4 дня до 5−6 раз в день.

Хорошо принимать прохладный душ до 6 раз в день, пить больше жидкости — желательно обычной воды.

Если повышается температура, принять любое жаропонижающее, обезболивающее. Если уже совсем плохо, то лучше обратиться к врачу.

Как избежать. Применять солнцезащитные кремы с надписями «UVA» и «UVB». Если человек находится в черте города, на озере, даче, то фильтра SPF 30 вполне будет достаточно. На море, в горах лучше использовать крем с фильтром SPF 50. Он обеспечивает лучшую защиту.

Наносить крем надо за 15−20 минут до выхода на улицу. Сразу не надевать одежду, дать крему впитаться. На пляже крем надо обновлять каждые два часа — смывать остатки и наносить заново. На лицо надо наносить крем в объёме половина чайной ложки в два слоя.

Сейчас продаётся очень много солнцезащитных средств в виде спреев. У них есть недостаток: сложно определить количество, которое нанесли на тело. Лучше брать крем или лосьон. Фото: Pixabay.com

Для детей, особенно с чувствительной кожей, рекомендую солнцезащиту с физическими фильтрами — оксидом цинка и диоксидом титана. Они не очень хорошо впитываются и придают белый оттенок коже, но лучше всего защищают от солнечных лучей.

Химические фильтры (октокрилен, авобензон, тиносорб, оксибензон, циннаматы) больше подходят взрослым. Есть мифы, что они проникают в кожу и вызывают рак. На самом деле это не так.

Аллергия на солнце

Её ещё называют солнечной крапивницей. Точная причина крапивницы не установлена. Она может беспокоить человека несколько лет, а потом исчезнуть. Возможно, это связано с гормональными изменениями.

Как выглядит. Солнечная крапивница проявляется так: практически сразу после воздействия солнца на открытых участках кожи появляются высыпания, это могут быть как пятна красного цвета, так и волдыри, появляется зуд.

Сыпь исчезает довольно быстро — в течение 30 минут, а вот покраснения держатся дольше — 2−3 часа. Постепенно кожа на открытых участках тела будто привыкает к солнцу и сыпь на ней перестаёт появляться, но зато её можно обнаружить уже на закрытых частях тела.

Как лечить. Лечат крапивницу антигистаминными препаратами.

Как избежать. Если ребёнок подвержен крапивнице, обязательно наносите солнцезащитный крем, одевайте в закрытую одежду и надевайте головной убор.

Фото: Pixabay.com

Потница

Потница — достаточно распространенная реакция кожи на жару, особенно у младенцев из-за несовершенной терморегуляции.

Как выглядит. Существует два вида потницы: кристальная и красная. Кристальная потница чаще появляется у младенцев на шее, голове, туловище в виде маленьких пузырьков с прозрачным содержимым и без покраснения вокруг. А вот красный вид потницы чаще появляется у детей постарше. Формируется в крупных складках, на шее в виде точек, мелких пузырьков с покраснением вокруг. В случаях присоединения вторичной инфекции пузырьки воспаляются и становятся жёлтыми.

Как лечить. Если потница всё равно появилась и есть ободок гиперемии, то надо:

на места покраснений, пузырьков наносим присыпку (с цинком);

если у малыша нет аллергии, то при купании в воду добавить отвар шалфея, зверобоя, календулы;

при отсутствии эффекта от перечисленных процедур можно наносить на участки с потницей цинковую мазь, тонким слоем Судокрем или Деситин, которые хорошо подсушивают.

Если улучшения нет, появились пузырьки с гноем, то лучше обратиться к педиатру или дерматологу.

Как избежать. Важно избегать перегрева, купать детей ежедневно, проводить младенцам воздушные ванны.

Солнечный лишай

Это совершенно безобидная сыпь на теле. Может появиться во влажном тёплом климате, а также при частом сильном потении. Может возникнуть в любом возрасте, но всё же чаще встречается у молодых мужчин.

Как выглядит:

пятна от розового до бледно-коричневого цвета со слегка шелушащейся поверхностью (особенно это заметно при поскабливании);

поражённые участки не загорают, поэтому пятна особенно становятся заметными (светлыми) после лета;

располагаются они чаще на туловище спереди и сзади, шее, руках, реже на других частях тела;

высыпания очень редко беспокоят, однако способны вызывать лёгкий зуд;

при смазывании пятен йодом, высыпания активно его впитывают и окрашиваются.

Как лечить:

применять противогрибковые мази — Кетоконазол, Клотримазол, Тербинафин и др.;

использовать противогрибковый шампунь с Кетоконазолом.

После терапии светлые участки постепенно восстановят свою пигментацию и выровняются по цвету.

Фото: Pixabay.com

Правила летнего ухода за кожей лица

Очищать. Утром и вечером обязательно, при необходимости в течение дня. Что касается пилингов, летом разрешено применять поверхностные пилинги с кислотами (молочная, яблочная, миндальная и др.), а также энзимные пилинги.

Тонизировать. Отдавайте предпочтение тоникам без спирта, не лосьонам. Можно применять в качестве тонизирующего средства обычную минеральную воду или термальную воду.

Увлажнять. Ваш дневной крем летом должен быть непременно с увлажняющим эффектом, содержать фильтр SPF. И хорошо, если в его составе будут антиоксиданты (гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, зелёный чай, витамин С, селен и др.). Маски для лица выбирать увлажняющие, при жирной и проблемной коже — маски с глиной. В течение дня для дополнительного увлажнения кожи отлично подойдёт термальная вода.

Защищать глаза. Отдаём предпочтение лёгким гелям и солнечным очкам, чтобы уберечь кожу вокруг глаз от нежелательных морщинок.

Рекомендую летом отказаться от:

глубоких пилингов, скрабов;

тональных кремов и компактных пудр, которые будут лишь забивать поры;

тяжёлых и плотных питательных дневных кремов;

средств с ретинолом и кислотами.

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