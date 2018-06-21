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Как организовать летний отдых детей с оздоровлением, воспитанием, развитием и общением

22.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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С началом долгожданных для детей школьных каникул родителям прибавилось забот по поводу того, чем занять их в летнее время и как с пользой организовать досуг.  Безусловно, лучшим решением является организация отдыха детей, где они могли б не только оздоравливаться, но и развиваться, воспитываться и больше общаться между собой.

Поэтому одни родители уже отдали предпочтение детским лагерям, другие еще выбирают.

В Минской области в летнем периоде планируется оздоровить 55 475 детей или 37,6 % от общего количества учащихся, из них  23 105 детей — в лагерях с круглосуточным пребыванием и  32 370 учащихся — в лагерях с дневным пребыванием.

Как организовать летний отдых детей с оздоровлением, воспитанием, развитием и общением

Воспитанники лагеря труда и отдыха ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района»
Владислав Дроздович и Павел Усович разбирают и зачитывают почту
поздравлений во время музыкальной программы в оздоровительном лагере
с круглосуточным пребыванием «Орленок»

Предусмотрено функционирование 25 стационарных  оздоровительных лагерей круглосуточного пребывания с проведением преимущественно не менее трех смен  на 3,8 тыс. мест, из которых 19 находится в коммунальной собственности и шесть — на балансе организаций и предприятий.

В Воложинском, Копыльском, Логойском, Мядельском, Смолевичском и Узденском районах, где нет собственных баз для загородного круглосуточного оздоровления детей, этот вопрос решается путем организации лагерей на арендованных базах, приобретением путевок в стационарные лагеря других районов.

Свыше 7,9 тыс. детей получат оздоровление в пользующихся спросом 266 круглосуточных профильных лагерях сроком пребывания не менее 9 дней (палаточные, спортивно-оздоровительные и оборонно-спортивные, лагеря труда и отдыха, туристско-краеведческие, эколого-биологические, художественные и другие).

Как организовать летний отдых детей с оздоровлением, воспитанием, развитием и общением

Музыкальный номер для родителей
во время открытия оздоровительного
лагеря с круглосуточным пребыванием «Эврика» на базе Карцевичской школы

Для оздоровления льготной категории детей предусмотрено  удешевление стоимости путевок за счет средств республиканского и местных бюджетов, профсоюзных средств. Бесплатными путевками обеспечиваются дети-сироты и дети-инвалиды школьного возраста.

Чтобы создать комфортные условия для отдыха детей и подготовить оздоровительные лагеря к летнему сезону, улучшить их состояние, потрачены значительные финансовые средства, в том числе бюджетные. Задействованы возможности открытия таких лагерей на арендных условиях, на базе санаториев, военных частей и других соответствующих объектов. Особое внимание уделено организации сбалансированного питания и безопасности детей.

Как организовать летний отдых детей с оздоровлением, воспитанием, развитием и общением

Весело и дружно проходят конкурсы среди ребят, отдыхающих в «Орленке»

На протяжении летнего периода Комитетом государственного контроля Минской области будет осуществляться контроль за соблюдением законодательства при осуществлении детского оздоровления и отдыха.

Кроме того, 25 и 27 июня с 9.00 до 18.00 на  «горячую линию» по телефонам 8 (017) 284-09-06 и 284-06-96 все желающие могут обратиться за разрешением проблем, связанных с детским  оздоровлением, а также высказать свои замечания по состоянию и содержанию оздоровительных лагерей и их материально-технической базы, условиям проживания, питанию и детскому досугу, укомплектованности педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом, предложения по улучшению отдыха детей в летнее время.

Управление контроля

бюджетно-финансовой

сферы Комитета

государственного контроля Минской области.

 


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С началом долгожданных для детей школьных каникул родителям прибавилось забот по поводу того, чем занять их в летнее время и
 
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