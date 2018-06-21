ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей.

22.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Законе Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»  от 29 декабря 2012 г. предусмотрены назначение и выплата пособий на детей старше трех лет отдельным категориям семей.

К ним относятся семьи, где воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу;  оба родителя в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами 1 или 2 группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом 1 группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Для назначения пособия на ребенка старше 3-х лет необходимо соблюдение определенных условий: глава семьи (кроме родителей инвалидов) на дату обращения за пособием, а также не менее шести месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения за пособием, должен работать или иметь иной вид деятельности в Республике Беларусь, приносящий заработок (доход), из которого уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда социальной защиты населения, или проходить в Республике Беларусь военную (альтернативную) службу, службу в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, или получать образование в дневной форме, или проходить подготовку в клинической ординатуре в очной форме, или состоять на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного с выплатой пособия, или осуществлять уход за ребенком до 3-х лет, или находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, или получать пенсию (ежемесячную страховую выплату) в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, или получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособие  на ребенка до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека.

Назначается пособие на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей ежегодно со дня возникновения права на него, если обращение за пособием последовало не позднее шести месяцев со дня возникновения права, при истечении шестимесячного срока — с даты обращения за пособием.

Днем возникновения права на пособие на ребенка старше 3-х лет из отдельных категорий семей является: 1 января года обращения за вышеназванным пособием; день признания ребенка инвалидом; день отправки в воинскую часть отца (отчима), усыновителя (удочерителя) для прохождения срочной военной службы или день его убытия к месту прохождения альтернативной службы; день установления родителям (в неполной семье — родителю) инвалидности 1 или 2 группы или назначения пособия по уходу за инвалидом одному из родителей, осуществляющему уход за другим родителем — инвалидом 1 группы.

Для семей, имеющих право на пособие с 1 января 2018 г.,  30 июня  истекает срок обращения за назначением пособия с правом получить его с 01.01. 2018 г.,  при более позднем сроке обращения пособие на ребенка старше 3-х лет будет назначено только с даты обращения.

Обращаться за пособием следует матери (мачехе)  по месту работы (службы), учебы в дневной форме или прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме, а если мать в полной семье не имеет вышеперечисленной занятости, то обращаться следует по месту работы (службы), учебы или прохождения подготовки в клинической ординатуре отца (отчима) ребенка.

В органы по труду, занятости и социальной защите, в соответствии с регистрацией по месту жительства, за назначением пособия на детей старше 3-х лет следует обращаться в случае, если оба родителя в полной семье или родитель в неполной семье являются лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы в бюджет фонда, в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании (индивидуальные предприниматели, ремесленники, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма), выполняют работы по гражданско-правовым договорам, работают в коммерческих организациях со средней численностью до 15 человек включительно, работают у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, работают в религиозных организациях, являются священно-служителями, зарегистрированы безработными, являются инвалидами 1 или 2 группы, либо один из родителей является инвалидом 1 группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Консультацию по вопросам назначения и выплаты государственных пособий можно получить в Несвижском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения  (г. Несвиж, ул. Советкая, д. 1, каб. 211—213, тел.: 5-91-29, 5-90-24),  в управлении по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома (г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. 206, 207, тел.: 5-15-73, 5-15-35).

Алла ЖЕРКО,

начальник Несвижского райотдела Миноблуправления

Фонда социальной защиты населения.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Законе Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»  от 29 декабря 2012 г. предусмотрены назначение и выплата пособий
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ приступил к производству партии автобусов с кондиционерами, системами видеонаблюдения и Wi-Fi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика