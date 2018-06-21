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В Законе Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. предусмотрены назначение и выплата пособий на детей старше трех лет отдельным категориям семей.

К ним относятся семьи, где воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу; оба родителя в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами 1 или 2 группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом 1 группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Для назначения пособия на ребенка старше 3-х лет необходимо соблюдение определенных условий: глава семьи (кроме родителей инвалидов) на дату обращения за пособием, а также не менее шести месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения за пособием, должен работать или иметь иной вид деятельности в Республике Беларусь, приносящий заработок (доход), из которого уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда социальной защиты населения, или проходить в Республике Беларусь военную (альтернативную) службу, службу в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, или получать образование в дневной форме, или проходить подготовку в клинической ординатуре в очной форме, или состоять на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработного с выплатой пособия, или осуществлять уход за ребенком до 3-х лет, или находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, или получать пенсию (ежемесячную страховую выплату) в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, или получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы, лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособие на ребенка до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека.

Назначается пособие на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей ежегодно со дня возникновения права на него, если обращение за пособием последовало не позднее шести месяцев со дня возникновения права, при истечении шестимесячного срока — с даты обращения за пособием.

Днем возникновения права на пособие на ребенка старше 3-х лет из отдельных категорий семей является: 1 января года обращения за вышеназванным пособием; день признания ребенка инвалидом; день отправки в воинскую часть отца (отчима), усыновителя (удочерителя) для прохождения срочной военной службы или день его убытия к месту прохождения альтернативной службы; день установления родителям (в неполной семье — родителю) инвалидности 1 или 2 группы или назначения пособия по уходу за инвалидом одному из родителей, осуществляющему уход за другим родителем — инвалидом 1 группы.

Для семей, имеющих право на пособие с 1 января 2018 г., 30 июня истекает срок обращения за назначением пособия с правом получить его с 01.01. 2018 г., при более позднем сроке обращения пособие на ребенка старше 3-х лет будет назначено только с даты обращения.

Обращаться за пособием следует матери (мачехе) по месту работы (службы), учебы в дневной форме или прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме, а если мать в полной семье не имеет вышеперечисленной занятости, то обращаться следует по месту работы (службы), учебы или прохождения подготовки в клинической ординатуре отца (отчима) ребенка.

В органы по труду, занятости и социальной защите, в соответствии с регистрацией по месту жительства, за назначением пособия на детей старше 3-х лет следует обращаться в случае, если оба родителя в полной семье или родитель в неполной семье являются лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы в бюджет фонда, в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании (индивидуальные предприниматели, ремесленники, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма), выполняют работы по гражданско-правовым договорам, работают в коммерческих организациях со средней численностью до 15 человек включительно, работают у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, работают в религиозных организациях, являются священно-служителями, зарегистрированы безработными, являются инвалидами 1 или 2 группы, либо один из родителей является инвалидом 1 группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Консультацию по вопросам назначения и выплаты государственных пособий можно получить в Несвижском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения (г. Несвиж, ул. Советкая, д. 1, каб. 211—213, тел.: 5-91-29, 5-90-24), в управлении по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома (г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. 206, 207, тел.: 5-15-73, 5-15-35).

Алла ЖЕРКО,

начальник Несвижского райотдела Миноблуправления

Фонда социальной защиты населения.