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Стал известен полный список групп, которые выступят на бесплатном A-Fest в Лошицком парке
Стали известны все участники бесплатного опен-эйра A-Fest, которые пройдет 11 августа в Лошицком парке. Об этом рассказали в компании «Аливария», организующей мероприятие.
Как мы писали раньше, хэдлайнерами фестиваля стали британка Софи Эллис-Бекстор, участник французского new-disco дуэта Modjo Ян Десталь и минская группа «Без Билета».
А сегодня стал известен полный список белорусских исполнителей. На A-Fest также выступит музыкальный проект Tanin Jazz, могилевская регги-группа BEZ.NOT, березовская команда :B:N и еще одни могилевчане — Akute. Кроме того, гостей фестиваля ждет выступление представительницы живой электронной сцены Беларуси — one girl band Mustelide: вокалистка группы Наталья Куницкая исполняет музыку в стиле экспериментальный поп.
Фестиваль будет проходить с 12 до 23 часов. На нем обещают много развлечений, еды, пива и музыки.
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Фестиваль пройдет 11 августа.
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