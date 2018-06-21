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Стал известен полный список групп, которые выступят на бесплатном A-Fest в Лошицком парке

22.06.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Стали известны все участники бесплатного опен-эйра A-Fest, которые пройдет 11 августа в Лошицком парке. Об этом рассказали в компании «Аливария», организующей мероприятие.


Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Как мы писали раньше, хэдлайнерами фестиваля стали британка Софи Эллис-Бекстор, участник французского new-disco дуэта Modjo Ян Десталь и минская группа «Без Билета».

А сегодня стал известен полный список белорусских исполнителей. На A-Fest также выступит музыкальный проект Tanin Jazz, могилевская регги-группа BEZ.NOT, березовская команда :B:N и еще одни могилевчане — Akute. Кроме того, гостей фестиваля ждет выступление представительницы живой электронной сцены Беларуси — one girl band Mustelide: вокалистка группы Наталья Куницкая исполняет музыку в стиле экспериментальный поп.

Фестиваль будет проходить с 12 до 23 часов. На нем обещают много развлечений, еды, пива и музыки.

 
 
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