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Самый дешевый кроссовер Renault может выйти на рынок Европы

22.06.2018 09:27 — Разное | Tut.by  
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Самый дешевый кроссовер Renault может выйти на рынок Европы. И это не Duster, а Kwid, который без малого три года назад вызвал настоящий фурор на рынке Индии — еще бы, ведь приподнятый хэтчбек с полноценным интерьером и 18-сантиметровым дорожным просветом местным покупателям предложили менее чем за 4 тысячи долларов! В скором времени Kwid ожидает плановое обновление.


На днях закамуфлированные прототипы псевдокроссовера шпионы выследили на дорогах Испании — и это послужило поводом пустить слухи о том, что модернизированный Kwid будет продаваться в Европе, под брендом Dacia. И доля правды тут есть, ведь изначально в Renault задумывали эту модель глобальной — кроме Индии созданная на модульной платформе CMF-A машинка продается еще и в Южной Америке.


Судя по малому количеству камуфляжа, все изменения во внешности Kwid сведутся к переоформленным бамперам и подретушированной оптике. Под капотом, как и прежде, расположатся бензиновые моторчики объемом 0,8 л и 1 л мощностью 57 и 68 лошадиных сил соответственно. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика», привод, разумеется, только передний.


К слову, в Индии Kwid является бестселлером Renault — с момента рыночного дебюта осенью 2015 года клиентам передано более 200 тысяч экземпляров модели, хотя по итогам минувшего года продажи сократились на 20%. Видимо, обновление подоспело вовремя — у индийских дилеров «посвежевший» Kwid ожидается в первой половине следующего года.

 
 
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Закамуфлированный Renault Kwid засекли на полигоне в Испании. Это позволило предположить, что самый дешевый автомобиль Renault появится на рынке Европы.
 
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