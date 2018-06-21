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В Жлобинском районе начнут работу сельскохозяйственные и медицинский отряды районной организации БРСМ
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С середины июля в нашем районе начнут работу сельскохозяйственные и медицинский отряды районной организации БРСМ.
Так, 7 жлобинчан, это студенты Гомельского государственного медицинского университета, будут трудиться санитарами, медсёстрами в УЗ «Жлобинская ЦРБ».
Ещё столько же ребят из числа учащихся жлобинских колледжей и лицеев – подсобными рабочими и лаборантами на комбикормовом заводе – филиал ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат».
Кроме того, школьники и учащиеся ссузов будут работать на сельскохозяйственных предприятиях района. Всего планируется трудоустроить на летнее время порядка 100 человек.
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В Жлобинском районе начнут работу сельскохозяйственные и медицинский отряды районной организации БРСМ
С середины июля в нашем районе начнут работу сельскохозяйственные и медицинский отряды районной организации БРСМ. Так, 7 жлобинчан, это студенты...
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