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Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Тихом океане
Подземные толчки были зафиксированы у берегов островного государства Вануату.
Эпицентр находился в 30 км западнее столицы государства города Порт-Вила. Их очаг залегал на глубине 21 км. О пострадавших не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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Подземные толчки были зафиксированы у берегов островного государства Вануату.
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