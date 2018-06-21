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В Вильнюсе идентифицировали останки Кастуся Калиновского?

22.06.2018 09:40 — Разное | Партизан  
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Такая информация приходит из кулуаров проходящей в Вильнюсе международной конференции «1918 год в Литве и Польше с точки зрения нынешней Центральной и Восточной Европы: история, политика, культура».

В Вильнюсе идентифицировали останки Кастуся Калиновского?
Еще в 2017 году, в конце лета, в Вильнюсе на горе Гедиминаса было найдено вероятное захоронение руководителя восстания 1863 года на территории Литвы и Беларуси Кастуся Калиновского, пишет НН.

«Имеется достаточно доказательств того, что среди обнаруженных останков есть останки и Константина Калиновского», — сказал BNS профессор Кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

Все это время литовские специалисты искали родственников Калиновского, чтобы провести соответствующую экспертизу. Тот самый Янкаускас говорил, что было бы хорошо, если бы белорусские власти разрешили эксгумировать тело брата Константина Виктора, который похоронен на территории Беларуси.

Родственников Калиновского искали, чтобы провести генетический анализ. Возможно, он дал результаты.

Неофициально отмечается, что перезахоронение останков Кастуся Калиновского может состояться уже 6 июля на кладбище Росса. В ближайшее время в Литве может состояться пресс-конференция по этому поводу.

Недавно в Вильнюсе также были найдены останки другого повстанца — Зыгмунта Сераковского. В том, что это Сераковский, почти нет сомнений, так как было найдено его обручальное кольцо.


Кастусь Калиновский — лидер восстания 1863-1864 годов на территории Беларуси и Литвы. Его усилиями издавалась газета на белорусском языке «Мужыцкая праўда».

Калиновский был повешен 22 марта 1864 года в Вильнюсе на Лукишках. Ему было 26 лет.

Кастусь Калиновский стал одним из символов борьбы белорусов за свою независимость и идентичность. В настоящее время Калиновского изображает молодежь на граффити, майках, набивает татуировки. В Минске идет сбор подписей за открытие памятника Калиновскому.


 
Теги: Минск
 
 
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Такая информация приходит из кулуаров проходящей в Вильнюсе международной конференции «1918 год в Литве и Польше с точки зрения нынешней Центральной и Восточной...
 
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