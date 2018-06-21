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Лукашенко откроет мемориал в Тростенце
Александр Лукашенко на следующей неделе откроет мемориал в Тростенце, посвященный жертвам Второй мировой войны, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Через неделю президент Беларуси откроет мемориал в Тростенце под Минском, где более 250 тысяч людей со всей Европы, преимущественно евреев, были уничтожены нацистами", - сказал В.Макей в пятницу во время заседания неформальных министерских диалогов стран Восточного партнёрства.
Он также отметил, что в церемонии примут участие президенты Германии и Австрии.
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Александр Лукашенко на следующей неделе откроет мемориал в Тростенце, посвященный жертвам Второй мировой войны, сообщил министр иностранных дел Беларуси...
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