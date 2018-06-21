Лукашенко откроет мемориал в Тростенце

"Через неделю президент Беларуси откроет мемориал в Тростенце под Минском, где более 250 тысяч людей со всей Европы, преимущественно евреев, были уничтожены нацистами", - сказал В.Макей в пятницу во время заседания неформальных министерских диалогов стран Восточного партнёрства.





Он также отметил, что в церемонии примут участие президенты Германии и Австрии.



