Доигрались: родоначальнику белорусского игорного бизнеса грозит банкротство

В этом месяце Экономический суд Минска начал производство по делу о банкротстве одного из родоначальников белорусского игорного бизнеса — компании «Ново-БР». Ей принадлежат известные казино «У Адмирала».





Владельцы «самого надежного казино Беларуси», как позиционируется бренд на сайте компании-оператора, сами обратились в суд с заявлением на банкротство. К этому привели долги «Ново-БР». По данным Министерства по налогам и сборам, компания числится в списке неплательщиков бюджету. В мае в СМИ проходила информация, что оператор казино не рассчитался и со своими сотрудниками.

Согласно данным сайта Единого государственного реестра сведений о банкротстве, с 13 июня на «Ново-БР» введен защитный период. Он будет действовать до 1 августа этого года.





«Ново-БР» является одним из старейших участников белорусского игорного бизнеса. Компания была создана в 1993 году. В настоящее время ей принадлежат казино «У Адмирала» и залы игровых автоматов в гостиницах «Орбита» (Минск) и «Турист» (Гомель).





Завтра твоей страны , в 2016 году свернул свою деятельность в Беларуси один из крупнейших операторов — эстонский холдинг Olympic Entertainment Group (OEG). Как уже сообщало, в 2016 году свернул свою деятельность в Беларуси один из крупнейших операторов — эстонский холдинг Olympic Entertainment Group (OEG).





На белорусском рынке холдинг OEG присутствовал с 2006 года и владел почти десятком казино Olympic Casino и залов игровых автоматов.





«OEG уходит с белорусского рынка азартных игр из-за неэффективных операций, вызванных макроэкономической ситуацией и слабыми перспективами для повышения рентабельности в Беларуси»,— сообщило руководство компании о причинах свертывании операций в Беларуси.





Согласно Реестру специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, по состоянию на 1 июня 2018 года лицензии, дающие возможность работы на этом рынке, имели 106 компаний (на 1 июня 2018 года – 104). В этом году разрешения на открытие казино, залов игровых автоматов и букмекерских контор получили пять юридических лиц. Заведения разместятся в Минске, Полоцке, Бресте, Гродно и на автомагистрали М-1 в Дубровенском районе.



