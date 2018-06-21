Количество педофилов растет. Среди них есть родители, опекуны, педагоги и медики

По итогам пяти месяцев 2018 года число детей, потерпевших от преступных действий педофилов, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза, а подозреваемых — в 1,7 раза. Количество выявленных преступлений выросло в 1,4 раза.





Значительную часть преступлений совершают родители, опекуны, а также педагоги и медицинские работни. Латентность рассматриваемого явления позволяет педофилам и их жертвам долгое время оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.





В МВД уверены, что для эффективного противодействия посягательствам на половую свободу несовершеннолетних нужен системный подход. Сегодня есть необходимость введения уголовной ответственности за груминговые преступления — психологическую подготовку и склонение детей к сексуальным отношениям в Интернете, а также коллекционирование детской порнографии, то есть хранение без цели сбыта. Сейчас прорабатывается вопрос о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений.