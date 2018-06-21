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Количество педофилов растет. Среди них есть родители, опекуны, педагоги и медики
За последние шесть лет число преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних увеличилось практически в 16 раз. Количество потерпевших детей — почти в четыре раза. Об этом сообщается на сайте МВД.
По итогам пяти месяцев 2018 года число детей, потерпевших от преступных действий педофилов, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза, а подозреваемых — в 1,7 раза. Количество выявленных преступлений выросло в 1,4 раза.
Значительную часть преступлений совершают родители, опекуны, а также педагоги и медицинские работни. Латентность рассматриваемого явления позволяет педофилам и их жертвам долгое время оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.
В МВД уверены, что для эффективного противодействия посягательствам на половую свободу несовершеннолетних нужен системный подход. Сегодня есть необходимость введения уголовной ответственности за груминговые преступления — психологическую подготовку и склонение детей к сексуальным отношениям в Интернете, а также коллекционирование детской порнографии, то есть хранение без цели сбыта. Сейчас прорабатывается вопрос о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений.
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За последние шесть лет число преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних увеличилось практически в 16 раз. Количество...
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