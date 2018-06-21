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Спокойно: повышать пенсионный возраст для женщин в Беларуси пока не собираются

22.06.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Хотя многие эксперты и говорят, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин надо уровнять.


Предложения повысить пенсионный возраст для женщин высказываются экспертами регулярно. Напомним, что сейчас поэтапно происходит повышение пенсионного возраста. И к 2022 году мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 63 года, а женщины – в 58. Разница между выходом на пенсию у мужчин и женщин была и раньше. Останется она пока что и после окончательного повышения. Что думают чиновники о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет?

- Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются, - цитирует belta.by заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова. Чиновник так пояснил свою позицию.

- Приводятся доводы об их (женщин. – Ред.) большей продолжительности жизни, гендерном равенстве. В конечном счете, как и в любом государстве, многое будет определяться соотношением занятых в экономике и получателей социальных выплат, или, проще говоря, финансовыми возможностями.


 
 
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Хотя многие эксперты и говорят, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин надо уровнять.
 
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