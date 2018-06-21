На тот момент в производственном помещении находились работники. Один рабочий с ожогами доставлен в больницу. От взрывной волны пострадали две женщины, их осмотрели медицинские работники. К счастью, их жизни ничего не угрожает.





Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли нарушения техники безопасности, правил эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица предприятия.

На месте происшествия работали эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ). По изъятым с места происшествия вещественным доказательствам экспертам предстоит провести ряд экспертиз. По словам официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси по Могилевской области Светланы Зычковой, взрыв, предположительно, произошел из-за сбоя в работе оборудования. По результатам проведенных первоначальных мероприятий будет принято процессуальное решение. ﻿



