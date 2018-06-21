Средиземное море - кладбище иммигрантов? У берегов Ливии спасли более 400 мигрантов









Береговая охрана спасла 301 мигранта, в том числе три женщины и 46 детей из 12 разных стран к югу от Сахары. Нелегальные мигранты были на борту двух больших резиновых лодок, их двигатели перестали работать посреди моря





Позже спасатели также выловили три тела и спасли 142 незаконных мигрантов в 25 милях от столицы Ливии Триполи после того, как их лодка разорвалась посреди моря.









Напомним, количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2018 года, превысило 32 тысячи человек. При этом количество смертей в Средиземном море среди мигрантов и беженцев с начала года составило 660 человек.



