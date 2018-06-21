МВД предлагает ввести уголовную ответственность за хранение детского порно









В в Минске прошло заседание коллегии МВД, на котором рассматривался вопрос повышения эффективности работы по профилактике, выявлению и недопущению совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

На нем были озвучены следующие цифры. За январь-май 2018 года количество детей, пострадавших от педофилов, увеличилось в полтора раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Число подозреваемых выросло в 1,7 раза, а количество выявленных преступлений - в 1,4 раза.

«За последние шесть лет число преступлений, предусмотренных статьями 166-170 Уголовного кодекса, увеличилось практически в 16 раз», - констатировали в МВД.

telegraf.by Большинство подобных преступлений по отношению к детям совершают их родители и опекуны, а также медицинские работники, педагогами. Правоохранители считают, что для эффективного противодействия посягательствам на половую свободу несовершеннолетних необходим системный подход, предусматривающий комплекс мер с привлечением всех заинтересованных госорганов, передает

В частности, назрела необходимость введения уголовной ответственности за груминговые преступления – психологическую подготовку и склонение детей к сексуальным отношениям посредством интернета, а также коллекционирование детской порнографии (хранение без цели сбыта). Сейчас данный вопрос прорабатывается.



