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МВД предлагает ввести уголовную ответственность за хранение детского порно

22.06.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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В 2018 году от педофилов пострадало детей в полтора раза больше, чем в прошлом. Большинство подобных преступлений совершаются родителями или опекунами, медработниками, педагогами, сообщают правоохранители.



В в Минске прошло заседание коллегии МВД, на котором рассматривался вопрос повышения эффективности работы по профилактике, выявлению и недопущению совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
 
На нем были озвучены следующие цифры. За январь-май 2018 года количество детей, пострадавших от педофилов, увеличилось в полтора раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Число подозреваемых выросло в 1,7 раза, а количество выявленных преступлений - в 1,4 раза. 
 
«За последние шесть лет число преступлений, предусмотренных статьями 166-170 Уголовного кодекса, увеличилось практически в 16 раз», - констатировали в МВД.
 
Большинство подобных преступлений по отношению к детям совершают их родители и опекуны, а также медицинские работники, педагогами. Правоохранители считают, что для эффективного противодействия посягательствам на половую свободу несовершеннолетних необходим системный подход, предусматривающий комплекс мер с привлечением всех заинтересованных госорганов, передает telegraf.by
В частности, назрела необходимость введения уголовной ответственности за груминговые преступления – психологическую подготовку и склонение детей к сексуальным отношениям посредством интернета, а также коллекционирование детской порнографии (хранение без цели сбыта). Сейчас данный вопрос прорабатывается.


 
Теги: Минск
 
 
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В 2018 году от педофилов пострадало детей в полтора раза больше, чем в прошлом. Большинство подобных преступлений совершаются родителями или опекунами,...
 
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