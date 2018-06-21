В случае противостояния местных жителей с властями в Ружанах, замешаны оказались и Чернобыль, и цыгане, и, конечно, Александр Лукашенко

передает Белсат. С пылью в глазах и под звуки трактора – конфликт не разрешен, а строительная техника уже в работе. Бывший милиционер Андрей возглавил протесты,Белсат.





«Как можно построить дом для многодетных семей на таком расстоянии и без детских площадок и зелени?» – возмущается житель Ружан Андрей Петрашко.





Трехэтажка для переселенцев из Чернобыля построена на отшибе Ружан. Помимо детской площадки и огородов рядом был сосновый лес. Сначала власти поставили перед фактом жителей о постройке по соседству многоквартирника для многодетных семей, после был уничтожен лес.

Продолжение – в видеоматериале.