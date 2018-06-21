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В случае противостояния местных жителей с властями в Ружанах, замешаны оказались и Чернобыль, и цыгане, и, конечно, Александр Лукашенко
Цыгане получат новое жилье. Белорусы жалуются.
С пылью в глазах и под звуки трактора – конфликт не разрешен, а строительная техника уже в работе. Бывший милиционер Андрей возглавил протесты,
«Как можно построить дом для многодетных семей на таком расстоянии и без детских площадок и зелени?» – возмущается житель Ружан Андрей Петрашко.
Трехэтажка для переселенцев из Чернобыля построена на отшибе Ружан. Помимо детской площадки и огородов рядом был сосновый лес. Сначала власти поставили перед фактом жителей о постройке по соседству многоквартирника для многодетных семей, после был уничтожен лес.
Продолжение – в видеоматериале.
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В случае противостояния местных жителей с властями в Ружанах, замешаны оказались и Чернобыль, и цыгане, и, конечно, Александр Лукашенко
Цыгане получат новое жилье. Белорусы жалуются.
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