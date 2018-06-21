Отобранные у коррупционеров деньги будут скапливаться в Киргизии на спецсчете

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление об открытии единого депозитного счета для накопления денежных средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, сообщили в пятницу"Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

По словам собеседника агентства, счет будет открыт в системе казначейства для учета и аккумулирования денежных средств.

"Благодаря новой процедуре, средства от возмещения ущерба государству будут накапливаться на отдельном счете и распределяться исключительно на основании решения правительства Киргизии", - пояснил представитель пресс-службы.

Он отметил, что "подобный механизм обеспечит повышение эффективности учета и распределения указанных денежных средств, возможность их адресного использования с учетом наиболее актуальных потребностей общества и государства, а также качественное улучшение финансирования антикоррупционных механизмов".

Идею об открытии специального банковского счета для денежных средств, возмещаемых по уголовным делам о коррупции, принадлежит президенту Киргизии Сооронбаю Жээенбекову, отдавшего правительству соответствующее поручение.

8 февраля С.Жээнбеков провел заседание Совета безопасности, в ходе которого раскритиковал действия правоохранительных органов в борьбе с коррупций, назвав их неэффективными. Глава государства заявил об ужесточении борьбы с коррупцией, после чего произошли кадровые изменения в системе правоохранительных и надзорных органов.

В начале февраля в Киргизии было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали. По подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.