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​«Вечера Большого театра» в Несвиже: чем порадуют публику организаторы фестиваля?

22.06.2018 10:02 — Разное | ОНТ  
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Несвижские «Вечера Большого театра» начинаются сегодня. Откроют выездной фестиваль мелодии и ритмы периода романтизма. Это направление в искусстве начала XIX столетия. Первое «до» проекта – концерт в Костёле Божьего Тела.

Под куполом, который считается одним из самых больших в Восточной Европе, – премьера! Знаменитая «Ave Maria» Шуберта – соло на трубе. Так же публика услышит молитву из оперы «Фауст» Антония Генриха Радзивилла, подзабытые произведения композиторов-земляков Людвига Новицкого и Константина Горского. Музыка романтической эпохи зазвучит вновь в Год малой родины благодаря «Белорусской капелле». Сегодня архив этого уникального коллектива востребован теоретиками и практиками со всего мира.

Главная сцена девятого праздника – во внутреннем дворе замка Радзивиллов. В импровизированном зале – только партер, 950 мест. В первый из трёх «Вечеров Большого театра» – самые сложные балетные партии. Обязательный элемент программы – канонический Белый акт из «Лебединого озера».

 
 
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Откроют выездной фестиваль мелодии и ритмы периода романтизма.
 
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