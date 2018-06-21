​«Вечера Большого театра» в Несвиже: чем порадуют публику организаторы фестиваля?

Несвижские «Вечера Большого театра» начинаются сегодня. Откроют выездной фестиваль мелодии и ритмы периода романтизма. Это направление в искусстве начала XIX столетия. Первое «до» проекта – концерт в Костёле Божьего Тела.

Под куполом, который считается одним из самых больших в Восточной Европе, – премьера! Знаменитая «Ave Maria» Шуберта – соло на трубе. Так же публика услышит молитву из оперы «Фауст» Антония Генриха Радзивилла, подзабытые произведения композиторов-земляков Людвига Новицкого и Константина Горского. Музыка романтической эпохи зазвучит вновь в Год малой родины благодаря «Белорусской капелле». Сегодня архив этого уникального коллектива востребован теоретиками и практиками со всего мира.

Главная сцена девятого праздника – во внутреннем дворе замка Радзивиллов. В импровизированном зале – только партер, 950 мест. В первый из трёх «Вечеров Большого театра» – самые сложные балетные партии. Обязательный элемент программы – канонический Белый акт из «Лебединого озера».