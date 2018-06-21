Заместитель директора ОАО «Стеклозавод «Неман» за получение взятки в особо крупном размере приговорен к семи с ...



Екатерине (имя изменено) индивидуальный предприниматель К. звонил периодически. Интересовался, где в Минске на данный момент девушка находится и может ли он к ней приехать. При встрече мужчина со словами «Позвонишь папе…» протягивал Екатерине деньги. Лишних вопросов девушка не задавала, знала лишь то, что это важно для отца. Папа заранее предупреждал, что позвонит его знакомый, и она должна будет с ним встретиться и выполнить маленькое поручение. А забрать денежную сумму, чтобы потом, когда поедет к родителям в Березовку, отдать отцу, для Екатерины труда не составляло.

Телефонный звонок в июне 2017 года не предвещал ничего необычного. К. подъехал к торговому центру «Е-Сити», в который Екатерина пришла за покупками, передал деньги. Но не успела девушка отойти и на десяток метров в сторону, как ее остановили два работника милиции…

В тот же день были возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении заместителя директора по производству и логистике ОАО «Стеклозавод «Неман» А. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки), второе – в отношении предпринимателя из Минска К. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 431 (дача взятки). Было установлено, что, являясь должностным лицом, заместитель директора по производству и логистике ОАО «Стеклозавод «Неман», действуя умышленно, принял для себя через неосведомленную о преступных намерениях дочь от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 175 рублей. Незаконное денежное вознаграждение А. получил за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию как руководящего работника предприятия.

На должность заместителя директора по логистике ОАО «Стеклозавод «Неман» А. был назначен в 2011 году. Через несколько лет эту должность объединили с производственной работой и она стала называться «заместитель директора по производству и логистике». На А. лежал немалый объем обязанностей: организация процесса производства изделий из хрусталя и бесцветного стекла, обеспечение сырьевым материалом. В подчинении у него находились цех по производству хрусталя, цех по производству бесцветного стекла, картонажный цех, логистическая служба.

Однако обширная служебная деятельность на благо завода не помешала А. «потянуть одеяло на себя». Наоборот, вопросы, входящие в его компетенцию, помогали проворачивать дела в личных интересах. В ходе следствия по делу было установлено, что в 2014 году благодаря А. стеклозавод «Неман» заключил договор с индивидуальным предпринимателем К. на реализацию последнему пустых емкостей из-под плавиковой кислоты. Такое вещество необходимо для обеспечения производственного процесса. Ранее оно поступало на завод в железнодорожных цистернах, а начиная где-то с 2012 года, поставка велась в 200-литровых бочках и в еврокубах емкостью 1000 литров. Стоимость емкостей была включена в стоимость закупки сырья. Возможности использовать бочки повторно для других нужд не представлялось: ведь отмыть емкости после того, как они освобождались от кислоты, очень трудно. Тарой забивался склад. Выход из ситуации нашел заместитель директора А. Он отыскал предпринимателя, который был готов приобретать этот товар у стеклозавода «Неман». Дело, казалось бы, хорошее – ведь копейка, как говорится, рубль бережет. Но кроме заключенного официального договора купли-продажи, появился и негласный договор между заместителем директора А. и индивидуальным предпринимателем К. За благоприятное решение вопроса (а именно – за заключение договоров купли-продажи, поставку полимерной тары и за дальнейшие финансово-хозяйственные взаимоотношения) покупатель, помимо расчета с предприятием, должен был платить своему «благодетелю» деньги в расчете 1 рубль 50 копеек за каждую проданную бочку. С февраля 2014 по февраль 2015 года сумма такого вознаграждения составила не менее 2707 рублей 50 копеек. Начиная с мая 2015 года, расценки подросли (и не менялись до июня 2017 года – момента задержания и возбуждения уголовного дела). Теперь за каждую проданную ему бывшую в употреблении 200-литровую бочку индивидуальный предприниматель, помимо расчетов со стеклозаводом, должен был платить заместителю директора 2 рубля 50 копеек, 15 рублей – за проданный еврокуб, 2 рубля – за бочку в 50 литров. Полученная таким образом представителем руководства предприятия А. взятка составила не менее 8330 рублей.

Таксу отката в собственный карман заместитель директора установил для представителя двух российских фирм за то, что способствовал заключению между ними и стеклозаводом «Неман» контрактов на поставку предприятию сырья, расчетам по ним. Также А. считал, что «свою долю» он должен получать от этих юридических лиц за содействие перечислению денежных средств на счет поставщиков по ранее заключенным контрактам, за заключение договоров на изготовление и поставку стеклопосуды, проведение зачета взаимных требований, предоставление дополнительных скидок на продукцию собственного производства. Представитель фирм, которые поставляли на завод по договору кислоту фтористоводородную и сурик свинцовый, обязан был платить заместителю директора сумму материального вознаграждения по следующим расценкам: 1 тысячу российских рублей за 1 тонну поставленной и оплаченной ОАО «Стеклозавод «Неман» кислоты фтористоводородной и от 1,5 до 3 процентов от суммы поставленного и оплаченного сурика свинцового. Соответствующими суммами личный бюджет заместителя директора пополнялся, начиная с 2013 года.

Пропустить время проведения таких отчислений представитель фирмы не мог: о полагающемся ему вознаграждении А. напоминал сам. Например, в апреле 2017 года заместитель директора направил представителю фирмы электронное письмо, в котором уточнил размер полагающегося ему незаконного вознаграждения – 951 тысяча российских рублей, что по курсу Национального банка Беларуси составляло 31 248 рублей 90 копеек. Вскоре, приехав в Березовку, представитель поставщиков сурика и кислоты в беседе с А. подтвердил, что требуемую сумму благодарности за благоприятное решение вопросов он отдаст в ближайшее время. Правда, деньги так и не были переданы, поскольку в июне заместитель директора был задержан сотрудниками милиции. Тем не менее с начала «сотрудничества» А. удалось получить в качестве незаконного вознаграждения от фирм сумму не менее чем в 920 российских рублей, что по курсу Национального банка Беларуси составляло 25 732 рубля 10 копеек.

Свой интерес не упустил заместитель директора и в сотрудничестве завода с частным предприятием, которое поставляло в ОАО «Стеклозавод «Неман» алмазный инструмент. Договор на поставку инструмента был заключен в 2016 году, а в январе 2017 года часть продукции была отправлена в Березовку. Отправку же второй части в город над Неманом фирма притормозила: стеклозавод не рассчитался за предыдущую партию товара. Заместитель директора А., с участием которого заключался договор, отвечал поставщикам одно и то же: «Нет денег». Тогда фирма решила сыграть на личной заинтересованности заместителя директора. Ему было предложено 15 процентов от сумм задолженности, при условии ее скорейшего погашения. На это заместитель директора охотно дал добро и сдержал слово: в течение июня 2017 года стеклозавод полностью погасил задолженность перед частным предприятием. Вместе с тем руководитель не забыл об обещании поставщиков и в телефонном разговоре намекнул, что всякий долг платежом красен. Стороны договорились о личной встрече. Однако она не состоялась. За день до того сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным дочь заместителя директора при передаче через нее взятки, а в отношении самого этого ответственного работника завода было возбуждено уголовное дело.

Нашел выгоду для себя А. и в вопросе поставок на завод молока (молоко – по 0,5 литра за смену – должно выдаваться рабочим, которые трудятся во вредных цехах предприятия). За благоприятное решение вопросов – заключение между ОАО «Стеклозавод «Неман» и частным предприятием договора на поставку молочной продукции, расчет за которую производился стеклянной посудой и хрусталем, проведение зачета взаимных требований, заключение договоров перевода долга, предоставление дополнительных скидок на продукцию собственного производства и другие действия, которые он должен был и мог совершить с использованием своих служебных полномочий, – заместитель директора получил от представителя фирмы 200 рублей.

Своими действиями заместитель директора не нанес материального ущерба стеклозаводу «Неман». Подношение ему как одному из руководителей предприятия делали представители фирм. Но именно взяточничество является наиболее опасным проявлением коррупции, поскольку подрывает принципы государственного управления, равенства и социальной справедливости, сдерживает экономическое развитие, становится угрозой моральным устоям общества. Судом Лидского района были всесторонне и объективно исследованы обстоятельства уголовного дела о взяточничестве, дана юридическая оценка содеянному.

Заместитель директора по производству и логистике ОАО «Стеклозавод «Неман» А. за получение взятки в особо крупном размере был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет. Кроме того, А. придется заплатить государству 42 тысячи 785 рублей – сумму незаконно полученного дохода.

Предстал перед судом и индивидуальный предприниматель К., который приобретал на предприятии бочки и, помимо перечислений за них на заводской счет, дополнительно платил наличными деньгами заместителю директора. Предприниматель был признан виновным в даче взятки в крупном размере. Наказание он получил в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В своих свидетельских показаниях руководитель предприятия (на данный момент бывший) характеризует своего заместителя так: «За период работы в ОАО «Стеклозавод «Неман» он всегда проявлял порядочность, исполнительность, являлся ответственным работником, спортсменом и членом профкома завода». Но вместе с тем, оказывается, был и нечист на руку…