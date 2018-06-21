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Минчанка побыла тайным гостем в десятках фитнес-центров и рассказала, какие ошибки там допускают

22.06.2018 10:16 — Разное | Tut.by  
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Вероника Василевич-Новицкая — инструктор по фитнесу. Делая регулярные обзоры занятий в фитнес-клубах Минска в своем блоге, она каждую неделю бывает на разных групповых тренировках: от TRX до скай-джампинга. После нескольких десятков визитов девушка выделила для себя три составляющие хорошего, безопасного и эффективного группового занятия — которыми часто пренебрегают. 


Вероника Василевич-Новицкая. Фото: из личного архива

— Мы все разные, и у нас разные представления о хорошей тренировке. Но есть базовые вещи, которые отличают профессиональное групповое занятие от любительского.

Внимательный тренер

— Я несколько раз приходила на тренировки, где тренер даже не называл своего имени. Смотрел все время на себя в зеркало, ни разу не подойдя к клиентам. И не исправляя ошибок, даже когда передо мной женщина разъезжалась в планке. И смысл такой тренировки?

Фитнес-инструктор должен поздороваться с клиентами, представиться тем, кто пришел на тренировку впервые — а еще немного рассказать о формате тренировки и предстоящей нагрузке. Удивительно, но это, казалось бы, минутное вступление поможет клиентам настроиться на предстоящую работу, а также захотеть купить абонемент на тренировку Иры, Николая или Маши, а не «рыженькой», «накаченного» или «худенькой».

Бегите от тренеров, которые не спрашивают вас о наличие проблем со здоровьем! Ну, если не хотите бежать, то предупреждайте хотя бы сами. Например, если есть диастаз (расхождении мышц живота), многие классические упражнения на пресс могут только усугубить ситуацию.

И, конечно, внешний вид тренера очень важен. Я не имею в виду отличное телосложение (хотя для многих это фактор доверия и мотивации). Я говорю про опрятность: подходящую обувь и одежду, чистые волосы. И запах. А точнее, его отсутствие. 

Грамотная тренировка

— Хорошая тренировка включает три основные части: разминку, основную часть и заминку. Очевидно, правда? Но отнюдь не всегда это можно наблюдать в наших фитнес-клубах: тренер торопиться дать как можно больше и сводит разминку к двум минутам (что недостаточно для качественного разогрева мышц). А в ходе заминки опускает растяжку тех мышц, на которые пришлось много работы.

Тренер должен распределять нагрузку адекватно, с одной стороны, заставляя вас хорошенько попотеть, но с другой, не доводя до потери сознания, головокружения и тошноты.

И наконец, в ходе хорошей тренировки тренер должен предлагать модификации упражнений. Если вас беспокоят кисти в положении планки, выполняйте либо вариант на коленях, либо на предплечьях. Если у вас диастаз после родов, то вам должны предложить более безопасные упражнения — и так далее.

Приятная атмосфера

— Все, начиная от места проведения занятия и заканчивая улыбкой на лице инструктора, имеет значение. Чистый и проветренный зал, качественное фитнес-оборудование, хорошая музыка с четким ритмом, слова поддержки и своевременная похвала от тренера, — все это заставит вас почувствовать себя хорошо и вернуться на занятие в следующий раз. 

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Теги: Минск
 
 
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Три составляющие хорошего, безопасного и эффективного группового занятия - которыми часто пренебрегают.
 
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