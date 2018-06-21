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Банки все реже снижают ставки. Обзор "коротких" депозитов в валюте

22.06.2018 10:14 — Разное | Tut.by  
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Зарабатывать на вкладах, возможно, скоро опять войдёт в моду. При это волноваться о том, что ставки будут снижены или повышены не на вашем депозите вряд ли придётся. FINANCE.TUT.BY, обозревая ставки по валютным депозитам на месяц и на год в поисках лучших предложений, заметил, что банки всё реже стали перебрасывать десятые доли ставок то в плюс, то в минус.

Заработать на вкладах в долларах чуть больше, чем в прошлом месяце можно в Белагропромбанке (на 0,7% - по вкладу на год и на 0,2% - по вкладу на месяц). Франсабанк и Технобанк также подняли ставки в данном сегменте на 0,4% и 0,5% годовых соответственно. Стоит заметить, что за последние 2 месяца это второе повышение ставок от Технобанка, что в сумме составляет 0,9%.

“Окно возможностей” ВТБ Банка стало чуть меньше - ставка снизилась на 0,3%.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,2%

безотзывный

РРБ-Банк

Free-card

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Альфа-Банк

INSYNC

13 месяцев

1%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

2,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,51%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

1,7-2,0%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,4—1,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

1,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный 12 плюс

12 месяцев

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

1,90%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,5%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

В сегменте евро ставки снизил Банк ВТБ (-0,3% годовых), на десятую долю процента увеличил ставку Франсабанк. Остальные банки продолжают удерживать ставки на прежнем уровне. Самый выгодный вклад в евро может принести на 1,8% больше суммы, если вы разместите деньги на год. Самая низкая ставка в этом сегменте составляет 0,1% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,7%

безотзывный

РРБ Банк

Free-card

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

12 месяцев

0,4%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7 %

безотзывный

Идея Банк

Валютный 12 плюс

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,25%

отзывный
         

Франсабанк

 Верный расчет

12 месяцев

1,1%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

1%

безотзывный

Третий месяц без изменений - ставки по коротким вкладам в российских рублях обездвижены. Самая выгодная ставка по годовому депозиту составляет 6,5% годовых. Самая низкая - 4% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

 Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

1 месяц

2%

Безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

12 месяц

4%

Безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

4,6%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,1—5,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

5,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Технобанк

Выгодный

45 дней

4%

отзывный

Технобанк

Новая вершина

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

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Теги: Минск
 
 
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