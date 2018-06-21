Зарабатывать на вкладах, возможно, скоро опять войдёт в моду. При это волноваться о том, что ставки будут снижены или повышены не на вашем депозите вряд ли придётся. FINANCE.TUT.BY, обозревая ставки по валютным депозитам на месяц и на год в поисках лучших предложений, заметил, что банки всё реже стали перебрасывать десятые доли ставок то в плюс, то в минус.

Заработать на вкладах в долларах чуть больше, чем в прошлом месяце можно в Белагропромбанке (на 0,7% - по вкладу на год и на 0,2% - по вкладу на месяц). Франсабанк и Технобанк также подняли ставки в данном сегменте на 0,4% и 0,5% годовых соответственно. Стоит заметить, что за последние 2 месяца это второе повышение ставок от Технобанка, что в сумме составляет 0,9%.

“Окно возможностей” ВТБ Банка стало чуть меньше - ставка снизилась на 0,3%.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,2% безотзывный РРБ-Банк Free-card

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк INSYNC

13 месяцев 1% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 2,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный

12 месяцев 2,2% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

12 месяцев 1,7-2,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

12 месяцев 1,4—1,5% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 1,6% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 1,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный 12 плюс

12 месяцев 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 1,90% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 1,6% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,5% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 2,2% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 2% безотзывный

В сегменте евро ставки снизил Банк ВТБ (-0,3% годовых), на десятую долю процента увеличил ставку Франсабанк. Остальные банки продолжают удерживать ставки на прежнем уровне. Самый выгодный вклад в евро может принести на 1,8% больше суммы, если вы разместите деньги на год. Самая низкая ставка в этом сегменте составляет 0,1% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,7% безотзывный РРБ Банк Free-card

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

12 месяцев 0,4% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк Решение «Online-решение»

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,7 % безотзывный Идея Банк Валютный 12 плюс

12 месяцев 0,8% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 0,8% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,25% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 1,1% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 1% безотзывный

Третий месяц без изменений - ставки по коротким вкладам в российских рублях обездвижены. Самая выгодная ставка по годовому депозиту составляет 6,5% годовых. Самая низкая - 4% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 6,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

1 месяц 2% Безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 4,6% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 5,1—5,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 5,5% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 6,5% безотзывный Приорбанк Пять звёзд

12 месяцев 4% отзывный Технобанк Выгодный

45 дней 4% отзывный Технобанк Новая вершина

12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 6% безотзывный

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