Зарабатывать на вкладах, возможно, скоро опять войдёт в моду. При это волноваться о том, что ставки будут снижены или повышены не на вашем депозите вряд ли придётся. FINANCE.TUT.BY, обозревая ставки по валютным депозитам на месяц и на год в поисках лучших предложений, заметил, что банки всё реже стали перебрасывать десятые доли ставок то в плюс, то в минус.
Заработать на вкладах в долларах чуть больше, чем в прошлом месяце можно в Белагропромбанке (на 0,7% - по вкладу на год и на 0,2% - по вкладу на месяц). Франсабанк и Технобанк также подняли ставки в данном сегменте на 0,4% и 0,5% годовых соответственно. Стоит заметить, что за последние 2 месяца это второе повышение ставок от Технобанка, что в сумме составляет 0,9%.
“Окно возможностей” ВТБ Банка стало чуть меньше - ставка снизилась на 0,3%.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,2%
безотзывный
РРБ-Банк
Free-card
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Альфа-Банк
INSYNC
13 месяцев
1%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
2,5%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Престижный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,51%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12 месяцев
1,7-2,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,4—1,5%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
1,6%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
1,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,7%
безотзывный
Идея Банк
Валютный 12 плюс
12 месяцев
2,1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
1,90%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,6%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,5%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
В сегменте евро ставки снизил Банк ВТБ (-0,3% годовых), на десятую долю процента увеличил ставку Франсабанк. Остальные банки продолжают удерживать ставки на прежнем уровне. Самый выгодный вклад в евро может принести на 1,8% больше суммы, если вы разместите деньги на год. Самая низкая ставка в этом сегменте составляет 0,1% годовых.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,7%
безотзывный
РРБ Банк
Free-card
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны
12 месяцев
0,4%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,1%
отзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывный
12 месяцев
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,7 %
безотзывный
Идея Банк
Валютный 12 плюс
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,25%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1,1%
безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
1%
безотзывный
Третий месяц без изменений - ставки по коротким вкладам в российских рублях обездвижены. Самая выгодная ставка по годовому депозиту составляет 6,5% годовых. Самая низкая - 4% годовых.