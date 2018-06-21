Как легендарный тренер Миронович продал дачу, чтобы команда выехала на международный турнир

Все 80-летние юбилеи похожи друг на друга. Виновник торжества легендарный гандбольный тренер Спартак Миронович сидит в центре и смиренно принимает поздравления — короткие и затянутые, с демонстрацией подарков или пересказом поучительных историй из жизни юбиляра.



Фото: Александр Шичко, Прессбол

Но я все же вижу лукавую улыбку на устах мэтра, когда гости принимаются за дело. «Молодец Миронович, — говорит кто-то из игроков нынешнего СКА за соседним столом. — Отвечает на каждое поздравление с юмором». Ну и правда, Спартак Петрович, это же ваш праздник и надо оставаться самим собой.

Моя же задача — поговорить с десятком гостей Петровича, которые знали его в разные периоды жизни, чтобы сочинилось что-то с заголовком «Неизвестный Миронович». И ведь почти удалось!

Владимир Михута, игрок легендарного СКА:

— Расскажу, как встретился с Мироновичем в первый раз. Был 1974 год. Мой тренер в Зельве сказал: «Радуйся, тебя вызвали в Минск на сбор перед чемпионатом Вооруженных сил среди юниоров». Я, конечно, мигом в автобус, простоял 5 часов на ногах, приехал в столицу. Город большой, понравился. Приехал на 9-й километр. Переночевал, а утром за мной приезжает Миронович — на белых «жигулях» третьей модели.

«А как вас звать?» — «Да зови меня просто Серегой, я еще играю». Ну хорошо, интересуюсь дальше: «А что, у вас всем машины такие красивые дают?» На лице Мироновича изобразился интерес, повернул ко мне голову, оглядел еще раз и кивнул: будешь хорошо играть и у тебя появится. Я приободрился.

Приехали, там все взрослые мужики, я один пацан. На первой же тренировке с набивными мячами устал страшно и повыбивал все пальцы. Но больше всего старожилов удивило, как я приятельски называл Мироновича Серегой.

«Ты что, с ума сошел?» — «Так он сам сказал!» — «Тренера так называть нельзя, только по отчеству!» А я знал, что главного тренера зовут Спартак Петрович и почему-то предполагал, что вследствие своего во многом обязывающего имени он будет похож на вождя гладиаторов из Рима.

И когда я увидел Колю Шаюка, с его мощным торсом и будто бы вытесанным из камня лицом сомнений не было — это он! Но когда кто-то на тренировке обратился «Спартак Петрович», Шаюк и бровью не повел. К моему удивлению, отозвался Серега…



Владимир Михута и Леонид Бразинский. Фото: Александр Шичко, Прессбол

Леонид Бразинский, тренер минского СКА чемпионских времен:

— Когда мы были еще пацанами, почему-то называли Мироновича Сергей Петрович. Как-то так повелось. Почему-то все думали, что обращение по имени Спартак вызовет у него реакцию, которую трудно будет предугадать. Что-то среднее между гневом и возмущением. Мол, что за имя такое Спартак? Как у футбольной команды?

И вот однажды Саня Лоссовик — очень талантливый игрок, любимец Мироновича и вдобавок смелый по натуре парень — сказал: «А спорим, я обращусь к нему как к Спартаку Мироновичу?» Все зашумели, мол, дерзость налицо и с удовольствием согласились понаблюдать за этим экспериментом. Все так и впились глазами в Лоссовика, когда тот с невинным видом произнес: «Спартак, Петрович, тут такой вопрос есть…» Какого же было удивление, когда Миронович с готовностью откликнулся: «Что такое, Саша?» Он любил, когда игроки задавали вопросы…

Александр Лоссовик, игрок минского СКА семидесятых:

— Пацанами мы тренировались в крохотном по нынешним временам зале 88-й средней школы города Минска. Входили в зал через ворота, которые были просто обозначены штангами на стене. И вот однажды гоняем перед тренировкой мяч, ждем прихода Мироновича. Я выхожу на ударную позицию, поднимаю ногу и что есть силы заряжаю в ворота. В этот момент дверь открывается и в проеме появляется голова Спартака Петровича. И, конечно, мяч попадает именно в нее…

Звон стоит на весь зал, Миронович трясет головой и задает вопрос, который не сулит ничего хорошего: «Кто???» Деваться некуда. Признаюсь, с поникшей головой. Миронович замечает: «Хороший ударчик… Ну все, построились, ребята!»



Александр Лоссовик и Олег Васильченко. Фото: Александр Шичко, Прессбол

Олег Васильченко, голкипер звездного СКА:

— Как же он мучил нас на тренировках… Ну просто сил не было. Иногда кажется, готов сделать с ним все, что угодно. Однажды плаваем в бассейне после бани, Миронович гребет рядом и что-то меня вдруг дернуло: схватил его сзади за голову и что есть силы окунул вводу… Тот не ожидал и, когда всплыл, начал отфыркиваться и крутить, злой, как черт, головой по сторонам. Но вид у всех был такой чинный и благородный, что и подумать ни на кого было нельзя. Хотя, я так подозреваю, я был в списке наиболее подозреваемых. Но как понять? А вот сегодня могу покаяться: Спартак Петрович, простите, бес попутал…

Павел Галкин, руководитель минского СКА:

— Со Спартаком Мироновичем познакомился в 1986 году. Тогда я был старшим лейтенантом, только пришедшим работать в спортивный клуб армии, а он уже всемирно известным тренером. И у нас сразу же случился конфликт. Из-за одного человека. Мы разошлись во мнениях, но я был прав. И Спартак Петрович, отдавая ему должное, через полгода после той истории нашел в себе силы признать ошибку и извиниться.



Павел Галкин. Фото: Александр Шичко, Прессбол

Это я к тому, что некоторые считают Мироновича человеком, у которого все человеческое было под замком. Мол, не проявлял он ни слабости, ни снисхождения. Нет, не так…

Хотя всегда и прежде всего он думал только о деле. В лихие, как сейчас говорят, девяностые денег на спорт катастрофически не хватало. И однажды он продал дачу, чтобы команда смогла выехать на международный турнир. Дом тот и теперь стоит, но только он уже не его. Он стоит как памятник человеку, который прежде всего был стопроцентным профессионалом. Даже не знаю, способен был бы кто еще на такой поступок, кроме него.

Александр Каршакевич, игрок звездного СКА:

— Помню, в 1979 году получил травму — привычный вывих плечевого сустава. Сделали операцию, и врачи запретили тренироваться полгода. Я приходил на тренировки СКА и сидел на скамейке, наблюдая за тем, как тренируются ребята. Не самое приятное, доложу вам, зрелище.



Александр Каршакевич. Фото: Александр Шичко, Прессбол

И вот однажды ко мне подошел Миронович и сказал: «Саша, ты вообще на Олимпиаде-80 играть хочешь?» — «Конечно!» — «Тогда подумай, что ты для этого делаешь. Если ничего, то ничего и не получится, а если возьмешь себя в руки и будешь тренировать то, что не болит, то шансы есть. Мучай себя, напрягай так, как никто другой. И не сдавайся. Другого пути к успеху нет». И так он это просто и проникновенно сказал, что до меня мгновенно все дошло — на следующий день я работал уже по полной программе…

Константин Шароваров, игрок звездного СКА:

— 1990 год. Второй кубковый матч Лиги чемпионов с «Барселоной» в гостях. Дома выиграли пять мячей, на выезде проиграли два, в итоге Кубок наш. Вечером пошли прогуляться по городу. Решили отметить успех, зашли в один из баров и заказали пиво. Честное слово, никаких жестких напитков. И вот официант приносит нам заказ и оставляет на столе.

В этот момент дверь бара раскрывается и на пороге появляются Миронович, Бразинский, начальник команды Худоба и вместе с ними югослав Калина, который живет в Испании и сопровождает команду. Немая сцена. Вижу, как лица моих товарищей становятся какими-то отстраненными, будто бы и не они тут сидят, а какие-то совсем посторонние люди. В глаза Мироновичу никто не смотрит.

И мы зашли куда не надо, и тренерский состав по тому же совпадению тоже заявился именно туда, куда не стоило. Надо что-то делать. И как-то само собой все взгляды концентрируются на югославе — человеке нейтральном и потому в своих оценках свободном. Тот, следует отдать должное, ориентируется блестяще: «Хорошая команда!» Разворачивается и тренеры с видимым облегчением уходят вслед за ним. Ну в самом деле, Кубок-то ведь уже наш.



Константин Шароваров и Михаил Якимович. Фото: Александр Шичко, Прессбол

Игорь Папруга, главный тренер СКА:

— Поехали мы как-то на тур Балтийской лиги, и Вася Павленко — наш второй тренер — обнаружил игроков в баре. Пацаны молодые, нарушали режим. Докладывает об этом Мироновичу. Тот слушает без особенного энтузиазма и в конце дает совет Васе: «Ну ты что, не мог сделать вид, что не заметил? Иди теперь, разбирайся, исключай…»

Василий Островский, тренер молодежных команд СКА:

— После серебра юниорского чемпионата Европы поехали мы на тур Профессиональной гандбольной лиги. Играем с краснодарским СКИФом. Мы сильнее, но после первого тайма проигрываем 5 мячей. Миронович садит нас прямо в зале и начинает отчитывать. Без мата, но жестко и по делу, опускает ниже плинтуса. Какие, говорит, вы призеры чемпионата Европы? Вот ваши предшественники приезжали с золотом с чемпионатов мира и никогда не позволяли себе задрать нос. А вы… Ну и дальше в таком духе. А мы не то, чтобы задрали нос, а просто как-то не собрались. Но тренер быстро привел нас в чувство, вышли на второй тайм и закатали СКИФ в бетон. Все-таки психолог он отменный.

Вячеслав Солдатенко, вратарь сборной Беларуси:

— Я тогда еще совсем молодым пацаном был. Поехали мы в Гродно играть, и Спартак Миронович выпустил меня на площадку. Дебют, страшно. Очень волновался и в воротах ничего не получалось. После игры он дает всем оценку и мне тоже: «Слава, это ноль». Спокойно так, но от этого особенно обидно. Теперь я понимаю, что он хотел задеть меня за живое. И ему это удалось. Потом, когда мне было трудно, я вспоминал его слова и начинал работать с удвоенной силой. Очень хотелось доказать, что я не ноль.



Спартак Миронович с внуками. Фото: Александр Шичко, Прессбол

Все имеет свойство заканчиваться, но у этих ребят, с которыми Спартаку Петровичу по-прежнему интересно работать, все еще впереди. Долгая, долгая жизнь, в которой, кто знает, будут победы такого же ряда, как у Мироновича и его погрузневших птенцов.



































