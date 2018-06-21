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ТЦ «Охотный ряд» в Москве

22.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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ТЦ «Охотный ряд» в Москве

В центральной части российской столицы, рядом с Красной площадью и Александровским садом, располагаются помещения подземного торгового центра «Охотный ряд», являющегося одним из самых посещаемых ТЦ в городе Москва.

Открытие «Охотного ряда» произошло 21 год назад, под эгидой 850-летия города. ТЦ обладает площадью порядка 63 тыс. кв. м на трех подземных и одном надземном уровнях. Манежная площадь со сквером, в коем расположен монументальный фонтан «Часы мира», стоят непосредственно над подземным комплексом «Охотного ряда».

Как информирует профильный ресурс https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/shops/12930, на площадях центра расположены торговые точки различных популярных марок (свыше 150). Центральный атриум верхнего уровня ТЦ вместил ярмарку MATRЁSHKA Маркет, где российские дизайнеры представляют свои модные модели одежды и обуви.

Помимо этого, в «Охотном ряду» имеется собственный ресторанный дворик с тремя десятками точек общепита, на любые вкусы и кошельки.

Стоит отметить, что все уровни торгового комплекса стилизованы под различные эпохи. На нижнем уровне можно наблюдать элементы архитектуры, более свойственные XVII веку, на среднем ярко выражены архитектурные элементы классицизма, на верхнем – модерна. Ко всему прочему, уровни как бы прорезаются двумя атриумами с фонтанами, которые венчают стеклянные купола.

Главный атриум украшен монументальным фонтаном, на коем изображена древнеримская богиня Диана со своими спутниками. На фигурами располагается гигантская чаша с водой, которая струится вниз.

На надземном уровне расположены террасы, соединенные посредством лестниц и балюстрад, где господствует стиль традиционных русских торговых рядов

Над комплексом разбит живописный сквер, в котором расположены фонтаны, наряду с водяным каскадом, где установлены скульптуры сказочных героев.

Тем не менее, главной архитектурной достопримечательностью «Охотного ряда», а также Манежной площади, можно считать фонтан, получивший название «Часы мира», венчающий главный атриум ТЦ. На прозрачном куполе фонтана, вращающемся беспрестанно (в течение суток совершая один оборот), изображена карта Северного полушария Земли. Центр купола размещает фигуру святого покровителя города – Георгия Победоносца, работы известного скульптора Зураба Церетели.

 
 
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