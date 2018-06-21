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В День молодежи пройдет чемпионат города по игре с мячом «Квадрат»

22.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Ко Дню молодежи в Пинске пройдет ряд разноформатных мероприятий. Новинкой празднования Дня молодежи станет чемпионат города по игре с мячом «Квадрат».

  «Квадрат» – игра очень простая и увлекательная. Целые поколения молодёжи, начиная с 70-х годов, дотемна пропадали в пределах квадрата в дворах. Собрать трех друзей проще, чем целую футбольную команду, а место для этой игры можно найти практически везде.

  Сегодня эта легендарная дворовая игра не так популярна как лет 15-20 назад. В 90-е и начале нулевых – годы свободных дворовых парковок и уличных проездов – «Квадрат» все еще захватывал многих мальчишек и даже девчонок Пинска. Но и сегодня поклонников и ветеранов уличной игры среди молодых людей, в особенности «кому за 30», в городе немало.

  Выявить сильнейшего пинчанина в этом виде дворового спорта призван первый городской чемпионат. Соревнования пройдут в городском парке – на площадке возле тира и памятного знака «пушка». Начало в 17.00 24 июня 2018 г. На месте уже начертили 4 игровых квадрата с трехметровыми сторонами. Пинский «мундиаль» по квадрату пройдет по системе одновременной игры 4 соперников. Подробнее правила будут оглашены на месте. Правила игры, разновидностей которых не счесть, унифицированы и максимально приближены к канонам спорта. Регистрация и жеребьёвка участников будет проводиться также на месте, начиная с 16.40.

  Наиболее сильные игроки, которые пробьются в финальную четвёрку, будут отмечены призами и дипломами. А для абсолютного победителя Пинский горисполком изготовил специальный кубок.



  Приглашаем всех пинчан-любителей старой доброй игры с мячом принять участие в первом городском чемпионате «Квадрат-2018»!

  По мнению авторитетных футболистов и тренеров, игра в квадрат развивает сразу несколько навыков. Среди них: игра в пас, скорость мышления, техника, периферийное зрение, концентрация. Это не моделирование реальности, футбольного матча, упражнение служит для развития комплекса навыков. Начинать играть в квадрат можно с шести лет.

  Пинский горисполком









 
 
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  Ко Дню молодежи в Пинске пройдет ряд разноформатных мероприятий. Новинкой празднования Дня молодежи станет чемпионат города по игре с мячом «Квадрат». ...
 
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