К «Дожинкам» в Верхнедвинске откроется ФОК

Самым значимым, и, безусловно, желанным подарком, который получит город к областному празднику «Дожинки-2018», станет физкультурно-оздоровительный комплекс. Работа идёт здесь полным ходом, буквально с каждым днём здание преображается.

Мы побывали на строительном объекте, чтобы узнать: всё ли идёт в соответствии с намеченным планом?

Как выяснилось, основные строительно-монтажные работы завершены. Но жители могут оценить пока только внешний вид ФОКа.



Внутри полным ходом идут отделочные работы: разводятся инженерные сети и устанавливаются навесные потолки в фитнес-зале, завершена облицовка плиткой помещений душевых и бань. А самое интересное, конечно же, бассейн.

— Это сложное инженерное сооружение по части насыщенности оборудования, — говорит начальник Полоцкого зонального участка инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Витебской области И. А. Петров. — В декабре было выполнено бетонирование чаши бассейна с соблюдением всех необходимых технологий при проведении работ в зимнее время. Сейчас ведётся монтаж технологического оборудования по водоочистке бассейна. За ходом строительства осуществляется постоянный контроль со стороны нашей инспекции, а также технического надзора, заказчика – областного УКСа.

В надёжности чаши бассейна уверена устанавливающая её фирма СП СУ 232 ОАО Жилстрой г. Витебска, много лет работающая с монолитными конструкциями и бетоном.

— Можно сказать, что наша фирма – одна из «родоначальниц» строительства объектов из монолитного железобетона, — рассказывает начальник участка СП СУ 232 ОАО Жилстрой г. Витебска В. Э. Прыгунов. – Сейчас проводим гидроизоляцию чаши бассейна с последующей облицовкой. А перед облицовкой и после неё будут проводиться гидроиспытания.

— К празднику «Дожинки» объект будет сдан, — комментирует заместитель председателя райисполкома С. П. Валкович. — Ход строительства уже выходит на финишную прямую — благоустройство прилегающей территории. Запланировано обустройство парковок для машин и озеленение.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.