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К «Дожинкам» в Верхнедвинске откроется ФОК
22.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Самым значимым, и, безусловно, желанным подарком, который получит город к областному празднику «Дожинки-2018», станет физкультурно-оздоровительный комплекс. Работа идёт здесь полным ходом, буквально с каждым днём здание преображается.
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> Самым значимым, и, безусловно, желанным подарком, который получит город к областному празднику «Дожинки-2018», станет физкультурно-оздоровительный комплекс....
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