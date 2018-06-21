ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

22.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

Закончились экзамены, прошли выпускные балы. 137 бывших школьников района вступили в самостоятельную взрослую жизнь. Теперь для них начался новый этап – поступление в ВУЗы и ССУЗы, получение профессии. 

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

Золотые медалисты СШ № 2 (слева направо):
Е. Адамович, Е. Спицевич, С. Неверовский, У. Зязюля.

— Все выпускники успешно сдали экзамены и подтвердили свои знания школьной программы, — отметила главный специалист отдела по образованию райисполкома Т.Г. Жук. – Этот год богат на медалистов. 11 ребят закончили школу с золотой и 1 — с серебряной медалями. Это Галина Цыро и Александра Глушина из Верхнедвинской гимназии, Елизавета Адамович, Ульяна Зязюля, Елена Спицевич и Станислав Неверовский из СШ № 2, Каролина Грибовская – из Придвинско-Боровской СШ, Юрий Коротченко из Освейской СШ, Евгения Савицкая из Борковичской СШ, Евгения Жерносек, Полина Шворан и Иван Выдрицкий из Бигосовской СШ. Аттестат Станислава Неверовского особенный — средний балл 10,0!

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера
Выпускные вечера в школах проходили торжественно и волнующе, каждый — со своей изюминкой и творческим подходом. Повсюду чествовали главных виновников торжества – выпускников и их родителей, первых учителей, которые научили читать и писать, привили навыки познания, классных руководителей, преподавателей-предметников. Многие ребята являются участниками и победителями районных, областных, республиканских предметных олимпиад, фестивалей межкультурных коммуникаций, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Все эти знания, огромный опыт, приобретенный в школе, помогут найти себя в жизни, в становлении личности, утверждении в выбранной профессии. А чудесные школьные годы останутся в памяти навсегда!
Участие в выпускных вечерах приняли ведущий специалист главного управления по образованию Витебского обл-исполкома Е.В. Тарелкина, начальник отдела по образованию райисполкома С.В. Яковлева и специалисты отдела. Они поздравили выпускников со значимым событием в их жизни, вручили награды и пожелали исполнения заветных желаний.

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

— Мы верим, что перед нашими выпускниками распахнутся двери самых престижных учреждений высшего и среднего специального образования. А через 4 года они вернутся в район высококвалифицированными специалистами. Здесь их всегда ждут! — отметила Татьяна Геннадьевна Жук.
Сейчас у выпускников самый ответственный момент – время тестирования и вступительная кампания. Будущие абитуриенты могут выбрать четыре вида тестирования, сертификаты которых действительны два года. Первые результаты уже есть на сайте Республиканского института контроля знаний.

 

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

Шайтерово

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

Волынцы

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

Освея

В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

Борковичи

Преподаватели и родители волнуются за своих ребят, радуются их успехам. Каждое учреждение образования района отслеживает и собирает информацию о поступлении выпускников. Пожелаем им удачного старта во взрослую жизнь!
Лариса ЗАЙЦЕВА.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Закончились экзамены, прошли выпускные балы. 137 бывших школьников района вступили в самостоятельную взрослую жизнь. Теперь для них начался новый этап –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко:стадион «Динамо» станет родным домом для любителей активного отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика