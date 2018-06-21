В Верхнедвинске прошли выпускные вечера

Закончились экзамены, прошли выпускные балы. 137 бывших школьников района вступили в самостоятельную взрослую жизнь. Теперь для них начался новый этап – поступление в ВУЗы и ССУЗы, получение профессии.

— Все выпускники успешно сдали экзамены и подтвердили свои знания школьной программы, — отметила главный специалист отдела по образованию райисполкома Т.Г. Жук. – Этот год богат на медалистов. 11 ребят закончили школу с золотой и 1 — с серебряной медалями. Это Галина Цыро и Александра Глушина из Верхнедвинской гимназии, Елизавета Адамович, Ульяна Зязюля, Елена Спицевич и Станислав Неверовский из СШ № 2, Каролина Грибовская – из Придвинско-Боровской СШ, Юрий Коротченко из Освейской СШ, Евгения Савицкая из Борковичской СШ, Евгения Жерносек, Полина Шворан и Иван Выдрицкий из Бигосовской СШ. Аттестат Станислава Неверовского особенный — средний балл 10,0!



Выпускные вечера в школах проходили торжественно и волнующе, каждый — со своей изюминкой и творческим подходом. Повсюду чествовали главных виновников торжества – выпускников и их родителей, первых учителей, которые научили читать и писать, привили навыки познания, классных руководителей, преподавателей-предметников. Многие ребята являются участниками и победителями районных, областных, республиканских предметных олимпиад, фестивалей межкультурных коммуникаций, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Все эти знания, огромный опыт, приобретенный в школе, помогут найти себя в жизни, в становлении личности, утверждении в выбранной профессии. А чудесные школьные годы останутся в памяти навсегда!

Участие в выпускных вечерах приняли ведущий специалист главного управления по образованию Витебского обл-исполкома Е.В. Тарелкина, начальник отдела по образованию райисполкома С.В. Яковлева и специалисты отдела. Они поздравили выпускников со значимым событием в их жизни, вручили награды и пожелали исполнения заветных желаний.

— Мы верим, что перед нашими выпускниками распахнутся двери самых престижных учреждений высшего и среднего специального образования. А через 4 года они вернутся в район высококвалифицированными специалистами. Здесь их всегда ждут! — отметила Татьяна Геннадьевна Жук.

Сейчас у выпускников самый ответственный момент – время тестирования и вступительная кампания. Будущие абитуриенты могут выбрать четыре вида тестирования, сертификаты которых действительны два года. Первые результаты уже есть на сайте Республиканского института контроля знаний.

Преподаватели и родители волнуются за своих ребят, радуются их успехам. Каждое учреждение образования района отслеживает и собирает информацию о поступлении выпускников. Пожелаем им удачного старта во взрослую жизнь!

Лариса ЗАЙЦЕВА.