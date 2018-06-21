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В Верхнедвинске прошли выпускные вечера
22.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Закончились экзамены, прошли выпускные балы. 137 бывших школьников района вступили в самостоятельную взрослую жизнь. Теперь для них начался новый этап – поступление в ВУЗы и ССУЗы, получение профессии.
— Все выпускники успешно сдали экзамены и подтвердили свои знания школьной программы, — отметила главный специалист отдела по образованию райисполкома Т.Г. Жук. – Этот год богат на медалистов. 11 ребят закончили школу с золотой и 1 — с серебряной медалями. Это Галина Цыро и Александра Глушина из Верхнедвинской гимназии, Елизавета Адамович, Ульяна Зязюля, Елена Спицевич и Станислав Неверовский из СШ № 2, Каролина Грибовская – из Придвинско-Боровской СШ, Юрий Коротченко из Освейской СШ, Евгения Савицкая из Борковичской СШ, Евгения Жерносек, Полина Шворан и Иван Выдрицкий из Бигосовской СШ. Аттестат Станислава Неверовского особенный — средний балл 10,0!
— Мы верим, что перед нашими выпускниками распахнутся двери самых престижных учреждений высшего и среднего специального образования. А через 4 года они вернутся в район высококвалифицированными специалистами. Здесь их всегда ждут! — отметила Татьяна Геннадьевна Жук.
Преподаватели и родители волнуются за своих ребят, радуются их успехам. Каждое учреждение образования района отслеживает и собирает информацию о поступлении выпускников. Пожелаем им удачного старта во взрослую жизнь!
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> Закончились экзамены, прошли выпускные балы. 137 бывших школьников района вступили в самостоятельную взрослую жизнь. Теперь для них начался новый этап –...
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