В Верхнедвинск прибудет икона Матери Божией Жировичской

С 22 по 30 июня 2018 года состоится епархиальный Крестный ход с Жировичской иконой Божией Матери.

27 июня в 11.00 Верхнедвинск будет встречать святыню в храме Святителя Николая Чудотворца. Будут служиться молебны. Поклониться и приложиться к иконе Божией Матери Жировичской смогут все желающие.

В 17.00 крестный ход со святыней отправится в г. Миоры.

О чем молятся Божией Матери Жировичской

Жировичская икона прославилась, прежде всего, исцелениями от разных болезней. Большую помощь Божья Матерь оказывает роженицам. При горячей молитве есть случаи избавления от курения, алкоголизма, наркомании. При возникновении проблем, которые невозможно решить, просят заступничества у Чудотворной Божией Матери. Обрести душевное равновесие поможет именно это изображение.

Образ почитается не только в православии, но и в католической церкви.

Явление иконы Божией Матери Жировичской

Весной 1470 года среди обширных лесов во владениях казначея Литовского княжества боярина Солтана в Жировичах была обретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Юные пастухи среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Они с благоговением сняли образ с дерева и отнесли его в дом хозяина. Боярин, уразумев чудо Божие, с благоговением принял святыню и посетил место ее явления. Помолившись, он дал обет Богу построить в Жировичах на месте явления образа храм в честь Пресвятой Богородицы.

Вскоре деревянный храм был построен, а весть о явлении образа Божией Матери быстро распространилась по окрестностям.

Около 1520 года в селении случился сильный пожар, истребивший и деревянный храм. В огне пожара исчезла чудотворная икона; все поиски ее не имели успеха. Прошло время, и в один из дней дети на огромном камне увидели Божию Матерь в небесном сиянии. В руках Пресвятой Девы была икона. С радостью они поведали священнику и родителям о видении. Священник с народом поспешил к указанному месту. Не сподобившись лицезреть Деву Марию, они к великому своему утешению обрели на камне чудотворную икону. На месте сгоревшего вскоре построили новый храм, куда и поместили святыню.

Ныне изображенная чудесным образом на камне величиной всего в несколько сантиметров, опаленная пожаром, чуть треснувшая от огня и времени, святая икона — истинный образ Пречистой Девы Марии, находится в Успенском соборе Жировичского мужского монастыря.