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В Жлобинском районе отбойник насквозь прошил Ford
В Жлобинском районе Ford Sierra врезался в отбойник, потребовалась помощь спасателей.
ДТП произошло 22 июня, в 02.30, на трассе М5 вблизи деревни Белица,
По предварительной информации, водитель Ford не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В легковушке находились двое. Пассажир смог самостоятельно покинуть машину еще до приезда спасателей, а вот 30-летнему водителю, который оказался зажат в салоне искореженного авто, потребовалась помощь.
Работники МЧС деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.
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ДТП произошло 22 июня, в 02.30, на трассе М5 недалеко от деревни Белица.
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