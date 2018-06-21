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В Жлобинском районе отбойник насквозь прошил Ford

22.06.2018 10:25 — Разное | Tut.by  
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В Жлобинском районе Ford Sierra врезался в отбойник, потребовалась помощь спасателей.


ДТП произошло 22 июня, в 02.30, на трассе М5 вблизи деревни Белица, сообщили в МЧС.

По предварительной информации, водитель Ford не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В легковушке находились двое. Пассажир смог самостоятельно покинуть машину еще до приезда спасателей, а вот 30-летнему водителю, который оказался зажат в салоне искореженного авто, потребовалась помощь.



Работники МЧС деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.

 
 
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ДТП произошло 22 июня, в 02.30, на трассе М5 недалеко от деревни Белица.
 
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