В Жлобинском районе отбойник насквозь прошил Ford

В Жлобинском районе Ford Sierra врезался в отбойник, потребовалась помощь спасателей.





ДТП произошло 22 июня, в 02.30, на трассе М5 вблизи деревни Белица, сообщили в МЧС.

По предварительной информации, водитель Ford не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В легковушке находились двое. Пассажир смог самостоятельно покинуть машину еще до приезда спасателей, а вот 30-летнему водителю, который оказался зажат в салоне искореженного авто, потребовалась помощь.









Работники МЧС деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.