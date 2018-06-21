ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бессердечный» Трамп попал на обложку журнала Time

22.06.2018 10:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Редакция популярного американского издания поместила на июльский номер коллаж с президентом США Дональдом Трампом и маленькой плачущей девочкой-иммигранткой.

Фото девочки было сделано на границе Мексики и США фотографом Джоном Муром. Он запечатлел момент задержания женщины-иммигрантки из Гондураса, которая пыталась попасть на территорию США вместе со своей двухлетней дочерью. Когда женщину задерживали, ребёнок расплакался.

Иллюстрация коллажа на обложке журнала дополнена подписью: «Добро пожаловать в Америку».


Драматичность обложки заключается в сложившейся ситуации вокруг иммигрантов в США. В стране недавно разгорелся масштабный скандал из-за внедрённой Вашингтоном практики разделения семей нелегальных мигрантов: родителей задерживали, а их детей готовили к переводу под опеку.

Трамп запретил разлучать семьи незаконных мигрантов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция популярного американского издания поместила на июльский номер коллаж с президентом США Дональдом Трампом и маленькой плачущей девочкой-иммигранткой.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верхнедвинск прибудет икона Матери Божией Жировичской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика