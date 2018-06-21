«Бессердечный» Трамп попал на обложку журнала Time

Редакция популярного американского издания поместила на июльский номер коллаж с президентом США Дональдом Трампом и маленькой плачущей девочкой-иммигранткой.



Фото девочки было сделано на границе Мексики и США фотографом Джоном Муром. Он запечатлел момент задержания женщины-иммигрантки из Гондураса, которая пыталась попасть на территорию США вместе со своей двухлетней дочерью. Когда женщину задерживали, ребёнок расплакался.

Иллюстрация коллажа на обложке журнала дополнена подписью: «Добро пожаловать в Америку».





Драматичность обложки заключается в сложившейся ситуации вокруг иммигрантов в США. В стране недавно разгорелся масштабный скандал из-за внедрённой Вашингтоном практики разделения семей нелегальных мигрантов: родителей задерживали, а их детей готовили к переводу под опеку.

► Трамп запретил разлучать семьи незаконных мигрантов.