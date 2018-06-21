﻿ Акция «Выход есть!» проходит в Ельском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Выход есть!» проходит в Ельском районе

22.06.2018 — Разное | Народны голас  
Размер текста:
A
A
A
>

Акция «Выход есть!» проходит в Ельском районе

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на протяжении 2018 года проходит республиканская акция «Выход есть!». В рамках акции работники районного подразделения МЧС и активисты БРСМ посетили социально-культурные объекты города Ельска с целью проверки аварийных выходов. При посещении объектов особое внимание уделяется наличию планов эвакуации, исправности автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов. По результатам обследования нарушений не выявлено. Также в ходе таких рейдовых мероприятий осуществляется обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности путем распространения наглядно-изобразительной продукции, проведения инструктажей, демонстрации работы огнетушителя. Работники МЧС уверены, что такие мероприятия способствуют предотвращению возникновения пожаров и повышают уровень культуры безопасности населения.

 

 

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи и Министерством по чрезвычайным...
 
Новости дня
Новости разные
 
21 июня состоялся велопробег «Дорогами освободителей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика