Акция «Выход есть!» проходит в Ельском районе





В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на протяжении 2018 года проходит республиканская акция «Выход есть!». В рамках акции работники районного подразделения МЧС и активисты БРСМ посетили социально-культурные объекты города Ельска с целью проверки аварийных выходов. При посещении объектов особое внимание уделяется наличию планов эвакуации, исправности автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов. По результатам обследования нарушений не выявлено. Также в ходе таких рейдовых мероприятий осуществляется обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности путем распространения наглядно-изобразительной продукции, проведения инструктажей, демонстрации работы огнетушителя. Работники МЧС уверены, что такие мероприятия способствуют предотвращению возникновения пожаров и повышают уровень культуры безопасности населения.