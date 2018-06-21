Сомнительный алкоголь обнаружили в Гомеле

В результате совместного мероприятия, проводимого сотрудниками Гомельской таможни во взаимодействии с представителями ОБЭП ОВД администрации Новобелицкого района города Гомеля, предотвращена попытка незаконного хранения, производства и реализации спиртных напитков.

Сомнительный алкоголь, который хранился в канистрах и бутылках, обнаружен в частном доме, расположенном в г. Гомеле. Общий объем спиртных напитков различного ассортимента составил порядка 700 литров. Жидкость изъята и направлена на экспертизу.





Согласно заключению эксперта Гомельского МРО ГКСЭ Республики Беларусь часть изъятого вещества оказалась этиловым спиртом, полученным из пищевого и непищевого сырья, часть — спиртными напитками различного ассортимента. Также установлено, что алкогольные напитки не соответствуют требованиям действующей нормативно-технической документации и данным, указанным непосредственно на этикетках бутылок, в которых хранилась жидкость.

В нарушение ст.11 Закона Республики Беларусь от 27.08.2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Суд Центрального района города Гомеля признал физическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и вынес постановление о его привлечении к административной ответственности.

По материалам Гомельской таможни