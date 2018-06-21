

В Солигорске чествовали медицинских работников Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Каждый год в третье воскресенье июня мы традиционно празднуем День медицинских работников (который в 2018 году выпадает на 17 июня). Труд медицинских работников — это высокое служение во имя и на благо людей. И врачи, и медсестры достойно, со всей ответственностью охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье.

14 июня текущего года в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошел торжественный вечер, посвященный Дню медицинских работников. В уютном зале Дворца культуры царила атмосфера настоящего праздника. Слова признательности в адрес медицинских работников от имени благодарных земляков прозвучали от гостей праздника -руководителей и работников предприятий и организаций нашего города.

















Почётные гости мероприятия – председатель Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Павлович Страпко – поздравили всех присутствующих со знаменательным днём, пожелали дружному коллективу УЗ «Солигорская ЦРБ» и в будущем работать также профессионально и качественно.









На праздничном вечере прозвучало много добрых слов в адрес медиков и состоялось чествование лучших медработников Солигорщины. Лучшие из лучших были награждены Почетной грамотой и Благодарностью Солигорского райисполкома, Благодарственным письмом председателя Солигорского райисполкома, Почетной грамотой и Благодарственным письмом Солигорского районного Совета депутатов, Почетной грамотой УЗ «Солигорская ЦРБ».









В этот вечер поздравления прозвучали и главного врача УЗ «Солигорская центральная районная больница» Ольги Викторовны Белоус. В торжественной обстановке были названы имена лучших работников УЗ «Солигорская ЦРБ» по итогам работы прошедшего года.









Наградами медицинских работников, которые находятся на заслуженном отдыхе, отметили также председатель районного объединения профсоюзов Людмила Ткачева и председатель районной Совета ветеранов Галина Петрашко.









Церемония награждения сменялась музыкальными поздравлениями с участием лучших солистов и коллективов художественной самодеятельности городского Дворца культуры. Творческим и музыкальным подарком для всех медицинских работников Солигорщины стало выступление: солистов – Татьяны Рафальской, Ларисы Леоновой, Марины Анципович.













Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление солистов г. Минска — Андрея Шумака, Ивана Буслая и шоу-балета «Батерфляй».













Яркие впечатления от праздника надолго останутся в памяти у всех его участников. Безусловно, все сказанные слова и волнующие моменты оставили свой след в душе у каждого, а, главное, подняли настроение и стали стимулом для дальнейшей работы.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.