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В Солигорске чествовали медицинских работников

22.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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15 июня 2018 0:17 5610

В Солигорске чествовали медицинских работников

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Каждый год в третье воскресенье июня мы традиционно празднуем День медицинских работников (который в 2018 году выпадает на 17 июня). Труд медицинских работников — это высокое служение во имя и на благо людей. И врачи, и медсестры достойно, со всей ответственностью охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье.

В Солигорске чествовали медицинских работников

14 июня текущего года в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошел торжественный вечер, посвященный Дню медицинских работников. В уютном зале Дворца культуры царила атмосфера настоящего праздника. Слова признательности в адрес медицинских работников от имени благодарных земляков прозвучали от гостей праздника -руководителей и работников предприятий и организаций нашего города.

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

Почётные гости мероприятия – председатель Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Павлович Страпко – поздравили всех присутствующих со знаменательным днём, пожелали дружному коллективу УЗ «Солигорская ЦРБ» и в будущем работать также профессионально и качественно.

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

На праздничном вечере прозвучало много добрых слов в адрес медиков и состоялось чествование лучших медработников Солигорщины. Лучшие из лучших были награждены Почетной грамотой и Благодарностью Солигорского райисполкома, Благодарственным письмом председателя Солигорского райисполкома, Почетной грамотой и Благодарственным письмом Солигорского районного Совета депутатов, Почетной грамотой УЗ «Солигорская ЦРБ».

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

В этот вечер поздравления прозвучали и главного врача УЗ «Солигорская центральная районная больница» Ольги Викторовны Белоус. В торжественной обстановке были названы имена лучших работников УЗ «Солигорская ЦРБ» по итогам работы прошедшего года.

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

Наградами медицинских работников, которые находятся на заслуженном отдыхе, отметили также председатель районного объединения профсоюзов Людмила Ткачева и председатель районной Совета ветеранов Галина Петрашко.

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

Церемония награждения сменялась музыкальными поздравлениями с участием лучших солистов и коллективов художественной самодеятельности городского Дворца культуры. Творческим и музыкальным подарком для всех медицинских работников Солигорщины стало выступление: солистов – Татьяны Рафальской, Ларисы Леоновой, Марины Анципович.

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление солистов г. Минска — Андрея Шумака, Ивана Буслая и шоу-балета «Батерфляй».

В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников
В Солигорске чествовали медицинских работников

Яркие впечатления от праздника надолго останутся в памяти у всех его участников. Безусловно, все сказанные слова и волнующие моменты оставили свой след в душе у каждого, а, главное, подняли настроение и стали стимулом для дальнейшей работы.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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15 июня 2018 0:17 5610 В Солигорске чествовали медицинских работников ...
 
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