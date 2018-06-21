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Учёные: пиво защищает женщин от ревматоидного артрита

22.06.2018 11:08 — Разное | ОНТ  
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Об этом сообщили исследователи из Гарвардской медшколы в Бостоне ещё в 2014 году в журнале «Артрит и ревматизм». Но это не означает, что слабоалкогольный напиток может вылечить или предотвратить ревматоидный артрит.

Давайте разберёмся для начала, что такое ревматоидный артрит (РА). Существует такое состояние, которое возникает, когда иммунная система организма ошибочно атакует здоровую ткань. Это приводит к болезненному воспалению суставов и окружающих тканей. Так вот, по мнению исследователей из Гарварда, пиво может предложить защиту от развития такого состояния.

Суть исследования: женщины, которые пили пенный напиток от двух до четырёх раз в неделю, имели меньший риск развития артрита по сравнению с женщинами, которые никогда не пили на 31%. Учёные не доказали, что пиво защищает женщин от получения РА, но они предполагают, что это возможно. Но, помните, не употребляйте алкоголь, не обсудив сначала это со своим врачом.

 
 
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Но это не означает, что слабоалкогольный напиток может вылечить или предотвратить ревматоидный артрит.
 
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