Ключи для авто могут стать полностью цифровыми уже в 2019 году

Сообщение об этом появилось в пресс-релизе консорциума Car Connectivity, в который входят крупнейшие автопроизводители и разработчики оборудования и ПО.



Единый стандарт DigitalKey 1.0 позволит с помощью смартфона открывать и закрывать двери, заводить двигатель и проч. Также можно будет передать машину в совместное пользование другому человеку или продать её.

Система будет безопасной и не позволит разблокировать автомобиль с большого расстояния, например с дома, а только с небольшого расстояния с помощью беспроводной технологии передачи данных NFC.

Подобная функция уже доступна для автомобиля Tesla Model 3, но он работает не со всеми смартфонами.