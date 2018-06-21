Митинг-реквием и реконструкция боя: в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Брест приехали гости со всего СНГ

Сегодня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня, пожалуй, самая скорбная дата в нашей истории. Ранним утром 77 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Первым удар врага принял гарнизон Брестской крепости. В легендарной цитадели побывала наша съёмочная группа.

На часах глубокая ночь, но Брест, кажется, не спит. В сторону крепости направляются нескончаемые потоки людей. Чтобы встретить здесь этот июньский рассвет, приехало много гостей (только 15 официальных делегаций со всего СНГ). Дорога из тысяч горящих лампад, как символ памяти всех погибших.

По традиции ночь скорби открыл митинг-реквием. Венки спустили на воду Западного Буга, возложили к плитам мемориала и вечному огню.

Несмотря на почётный возраст и слабое здоровье пришли сюда и ветераны. Говорят, в эту июньскую ночь всегда не спится.

Митинги, памятные встречи, концерты пройдут сегодня по всей стране. Начинаются они минутой молчания. Кстати, если бы весь мир молчал за каждого погибшего во второй мировой войне 60 секунд, безмолвие длилось бы 190 лет. И этот урок ценою судеб нужно помнить всегда.

А на рассвете в крепости вновь раздались выстрелы. На Кобринском укреплении более полутысячи участников из 11 стран воссоздали первые минуты легендарного боя. Это одна из немногих военных реконструкций в мире, которая проходит в исторически точном месте и в точное время.