​Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилёвскую область

Развитие Могилёвской области и перспективы агросектора: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по региону.

Ключевой для посещения объект – холдинг «Купаловское» в Шкловском районе. По поручению Президента он был создан около года назад. В него вошли четыре организации: управляющая компания и предприятия «Большие Славени», «Амкодор-Шклов» и «Новогородищенское». Сегодня Президент ознакомится с результатами их работы.

Речь о полном цикле производства, переработки и реализации сельхозпродукции. Внимание также – заготовке кормов в Шкловском районе, Могилёвской области в частности и Беларуси в целом. Ознакомится Александр Лукашенко и с тенденциями социально-экономического развития региона.