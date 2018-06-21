"За неделю все подешевело". На Комаровке продают малину по 5 рублей и картошку по 50 копеек

За неделю цены на некоторые овощи и фрукты упали до минимума. К примеру, огурцы продают по 50−60 копеек за килограмм. По такой же цене уже есть и картошка. На многих прилавках появились арбузы и дыни. Цена на чернику упала почти вдвое, а малину стали продавать не стаканчиками, а в коробках по килограмму. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.





Насыщенного клубничного запаха на рынке уже нет, на прилавках уже нет обилия красных ягод.

— Так сезон уже закончился, остатки продаем, — пояснила одна из продавцов. — Уже и мелкой немного, а крупная закончилась. Но люди даже и сейчас ягоды «на покушать» покупают.





Цены на ягоды по-прежнему сильно отличаются. За мятую и полежавшую просят 1,5 рубля. Клубника получше стоит 2,5 — 3,5 рубля. Красивая и крупная подорожала до 5 рублей.

Зато черешня снова подешевела. Кило стоит 3,5 — 4,5 рубля. На прошлой неделе килограмм продавали по 5 рублей и выше. Кроме того, ягоды теперь есть нескольких сортов — и бордовая, и красная, и желтая с розоватым бочком.





Снизились цены и на чернику. В прошлый четверг кило самых дешевых ягод продавали по 9 рублей. Сейчас по 6 — 6,5 рубля.

К слову, запрет на посещение лесов все еще действует во многих районах Беларуси, но ягод на рынке становится все больше.





— Не знаю, как так получается, — комментирует один из продавцов черники. — Я собираю в Осиповичском районе, там запрета нет. Продаю литр по 3 рубля. Сдавать в этом году ягоды не выгодно. Ягод не сказать чтобы много и они мелкие. А те, кто их скупает, предлагают всего 2 рубля за килограмм.





На прилавках появилась малина в коробках по килограмму. У кого-то ягоды покрупнее, у кого-то мелкие. Цены начинаются от 5 рублей. У большинства ценник 6−7 рублей.



Цены указаны за килограмм, лук — за пучок

Уже можно купить крыжовник и смородину. Килограмм крыжовника стоит 7 рублей. Смородину продают стаканами по 0,5 литра. Цена — 2 рубля. Также в продаже появилась вишня. Продавцы говорят, что ягоды не очень кислые, но мелковатые. Зато с ней получаются вкусные пироги.



Цены указаны за килограмм

— Лучше сливовый пирог испеките, — рекомендует продавец слив и абрикосов. — У меня ягоды сладкие и спелые, килограмм 3,8 рубля стоит. Абрикосы хорошие еще по 2,8 рубля есть.





Подешевели и персики. На прошлой неделе были по 6,5 рубля, сейчас стоят 4 рубля.





Попадали цены и на овощных рядах. Мелкую молодую картошку уже можно купить за 50 копеек, покрупнее за 1 рубль. Помидоры скинули цену до 2 рублей — это те, что мелкие и мягкие. Овощи получше можно купить за 2,5 рубля. Огурцы тоже упали в цене. Килограмм хороших огурчиков можно купить всего за 60 копеек.





Изобилия грибов на рядах нет, только в одном месте продают слегка подсохшие лисички. Зато можно купить свежие шампиньоны по 3,8 рубля за килограмм и вешенки по 5,8.