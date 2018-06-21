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В Минске 24-летний парень выдавал себя за женщину и обманул 63 мужчин

22.06.2018 11:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 24-летний парень выдавал себя за женщину и обманул 63 мужчин
Фото из открытых источников

Как стало известно, уроженец Гродненской области зарегистрировался в соцсетях и на сайтах знакомств под видом женщины. Для наполнения страниц он использовал снимки неизвестных ему девушек, размещенные в открытом доступе в Интернете.

Далее молодой человек знакомился с мужчинами, завязывалась переписка. При этом от личной встречи «женщина» всякий раз отказывалась, ссылаясь на различные непредвиденные обстоятельства. Спустя некоторое время «дама» просила нового знакомого о финансовой помощи.

В Минске 24-летний парень выдавал себя за женщину и обманул 63 мужчин
Фото: Следственный комитет РБ

Как пояснила официальный представитель УСК по Минску Марина ДРАНЬКОВА, в общей сложности путем обмана и злоупотребления доверием с декабря 2015 года по январь 2018 года мошенник обманул 63 мужчин. В результате противоправной деятельности он завладел суммой более 52 тыс. рублей.

В Минске 24-летний парень выдавал себя за женщину и обманул 63 мужчин Сайт-двойник.​ Как избежать обмана, совершая покупку в Интернете

Потерпевшие перечисляли денежные средства на баланс мобильного телефона. При этом один из мужчин перечислил на баланс новой «подруги», якобы попавшей в трудную жизненную ситуацию, более 33 тыс. рублей. А одного из мужчин «дама» шантажировала, угрожая тем, что расскажет о виртуальном увлечении его супруге.

По словам Марины Драньковой, полученные средства злоумышленник переводил на свой счет букмекерской конторы, обналичивал их, а затем тратил на развлечения и подарки своей девушке.

В отношении 24-летнего парня возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве и вымогательстве. Молодой человек заключен под стражу. Ущерб потерпевшим частично возмещен. Расследование дела завершено и направлено прокурором в суд.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Следственный комитет завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в социальных сетях.
 
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